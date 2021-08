Des opposants au passeport vaccinal s'en prennent à des bars et à des restaurants, autre manifestation à Montréal

Partager







La tension continue de monter entre les restaurateurs et les opposants aux mesures sanitaires. Des dizaines de personnes ont manifesté, vendredi après-midi, contre le passeport vaccinal devant la Taverne Midway, à Montréal.

«Avant, c’était possible d’aller dans les endroits comme le Midway et de se faire servir. Mais aujourd’hui, on nous refuse ce droit!» s’est exclamé un manifestant devant une foule conquise.

Photo Gabriel Ouimet

«Liberté, je suis libre!» ont ensuite scandé en cœur les manifestants réunis devant l'établissement du boulevard Saint-Laurent, qui, depuis vendredi, teste le passeport vaccinal dans le cadre d'un projet pilote.

Alors que les manifestants bloquaient la circulation devant le bar, la plupart des clients qui y sont entrés ont accepté de se prêter au jeu.

«Les gens sont très coopératifs. Ils ont leur cellulaire et leur code QR prêts. Personne ne nous a dit qu’il ne voulait rien savoir jusqu’à maintenant», indique le responsable de l’enregistrement des clients à l’entrée, Arnaud Boire.

Il y avait un important dispositif de sécurité devant le bar et de nombreux policiers sur place pour encadrer la manifestation.

La réputation des établissements visée

Si certains opposants au passeport sanitaire se sont déplacés pour témoigner leur mécontentement, d’autres s'en prennent plutôt directement à la réputation des établissements pour faire passer leur message, constate le propriétaire du Midway, Charles Landry.

Il explique que son bar a été pris pour cible immédiatement après l’annonce de sa participation au projet pilote, la semaine dernière.

«On a reçu près de 400 avis 1 étoile et plein de messages qui nous traitent de nazis, mais aussi qui disent qu’il y a des coquerelles, que la nourriture est avariée, que l’établissement sent l’urine. La plupart de ces commentaires-là ont été laissés par des gens qui ne sont jamais venus ici», tonne-t-il.

Une stratégie utilisée contre plusieurs autres établissements dans les derniers jours, notamment La Cage – Brasserie sportive, premier établissement à tester le passeport vaccinal.

Le restaurant Poincaré, à Montréal, a aussi reçu plusieurs notes négatives sur Google, après une prise de bec sur le port du masque entre un serveur et des clients récalcitrants.

D'ailleurs, Charles Landry déplore les répercussions que pourrait avoir une telle tactique.

«Nous, on est dans le Quartier des spectacles, donc c’est certain qu’à la sortie d’un événement, si les touristes utilisent Google Maps pour voir les bars aux alentours et que notre cote est affectée, ça va avoir un impact sur l’achalandage. C’est certain qu’entre un bar qui a 3,5 étoiles et un bar qui a 4,8 étoiles, le choix est facile», explique-t-il.

Les propriétaires inquiets des affrontements

Au-delà des commentaires, plusieurs tenanciers sont inquiets des prises de bec qui pourraient survenir une fois le passeport vaccinal officiellement implanté, affirme le président et directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, Renaud Poulin.

«Je reçois beaucoup d’appels de propriétaires qui s’inquiètent des répercussions sur leur établissement, mais aussi de devoir gérer du brasse-camarade. Qu’est-ce qu’il va arriver quand on va interdire l’accès à ceux qui ne seront pas vaccinés?»

Des inquiétudes partagées par Charles Landry.

«On ne veut pas être un champ de bataille, ou les représentants d’une cause. On veut simplement ouvrir nos portes après 15 mois de fermeture. Je crois que les gens comprennent mal la position délicate dans laquelle nous sommes présentement», se désole-t-il.