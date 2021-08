Les plus beaux agendas pratiques pour la rentrée

Partager







L’agenda, c’est l’élément indispensable de la rentrée, car il nous suit partout, et surtout, toute l’année. Il nous permet de ne rien oublier et de noter travaux à remettre et examens à venir.

Voici 10 agendas pour vous aider à trouver celui qu’il vous faut.

1. Cha-Cha-Chat

Via renaud-bray.com

Prix: 18,95

Description: Vous serez charmés par les irrésistibles images de félins qui parsèment cet agenda! De plus, des informations amusantes sur les races de chats.

ACHETER ICI

2. Motif floral grimpant

Via amazon.ca

Prix: 28,30

Description: Ce calendrier annuel comprend des autocollants, une poche de rangement intérieure, un marque-page, une section pour les vacances et des pages de notes supplémentaires.

ACHETER ICI

3. Garbo

Via archambault.ca

Prix: 22,95

Description: Le Garbo possède une couverture en carton rigide qui dévoile une illustration différente chaque année. À l’intérieur, une pochette de rangement qui permet de ranger petits documents et feuilles volantes.

ACHETER ICI

4. Rainbows Lollipop

Via etsy.com

Prix: 49,50

Description: Un agenda, épuré et bien simple qui n’est pas daté, donc qui vous permet de commencer à l’utiliser n'importe quand dans l'année!

ACHETER ICI

5. Planificateur Mokani

Via amazon.ca

Prix: 19,99

Description: Un agenda à couverture rigide qui vise à augmenter notre productivité grâce à ses sections où l’on peut inscrire nos défis personnels et noter ce qui nous apporte de la gratitude.

ACHETER ICI

6. Pour iPad

Via etsy.com

Prix: 19,87

Description: Un planificateur numérique conçu pour optimiser la productivité et atteindre vos objectifs avec, en bonus, un suivi de vos finances, de votre humeur et de votre sommeil.

ACHETER ICI

7. Indigo

Via chapters.indigo.ca

Prix: 5,00 (en rabais au moment d’écrire ces lignes)

Description: Un format compact qui se glisse partout. La section «Notes» permet d’y écrire des objectifs, des résolutions ou des apprentissages pour l’année 2021.

ACHETER ICI

8. Journal M3

Via deserres.ca

Prix : 22,95

Description: En voici un qui allie agenda et coach personnel. Le M3 vous aide à planifier vos projets, organiser vos journées et suivre un plan d’action de 5 minutes par jour pour atteindre vos objectifs.

ACHETER ICI

9. Encre aquarelle

Via amazon.ca

Prix: 15,99

Description: Un agenda classique, mais surtout pratique. Beaucoup d’espace pour y écrire vos notes et travaux à réaliser.

ACHETER ICI

10. Harry Potter

Via archambault.ca

Prix: 14,95

Description: Vous y retrouverez des images des films Harry Potter, des jeux-questionnaires et des autocollants.

ACHETER ICI

