Une femme est convaincue qu'elle a épousé le fantôme de Michael Jackson

Partager







Si Michael Jackson nous a quittés en 2009, une voyante américaine est persuadée qu'elle entretient encore un lien très étroit avec le chanteur.

Kathleen Roberts a effectivement confié au Daily Star qu'elle a épousé l'interprète de Thriller... ou du moins son fantôme.

• À lire aussi: L'homosexualité est un tabou dans sa famille selon Paris Jackson

Lors de cette interview surprenante, Kathleen a affirmé que le regretté chanteur l'avait demandée en mariage de manière «clairvoyante» avec une bague de fiançailles rose.

Elle a également confié que nul autre que Martin Luther King Jr. était présent pour officier la cérémonie.

D'après la voyante, Michael Jackson «la possède spirituellement» afin de pouvoir vivre un mariage heureux avec elle.

• À lire aussi: Nipplegate: les frères Jackson remercient Justin Timberlake d'avoir présenté ses excuses

Toujours selon elle, il chante, danse et mange à travers elle.

Kathleen a ajouté que Michael l'a choisie en raison de sa ressemblance avec la défunte Marilyn Monroe, dont elle est certaine d'être la réincarnation.

«Le fait qu'il ait décidé de m'épouser me fait me sentir très spéciale», a-t-elle expliqué.

«On fait comme si on était mariés sur papier. On a des hauts et des bas, mais la vérité est que je ne peux pas m'arrêter de l'aimer. Michael reste en moi à tout moment. Il jure bien plus que je ne m'y attendais... il me parle beaucoup, ce qui me surprend car je voyais un homme si timide à la télévision toutes ces années.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s