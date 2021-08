Une vague de chaleur pour la fin de semaine à Montréal

Partager







Dans la métropole, on prévoit des températures de 32 degrés et un humidex de 41 durant les deux prochains jours.

Il fera très chaud et surtout humide dans le sud et le centre du Québec durant le week-end où le mercure dépassera les 30 degrés.

Les journées de vendredi et samedi seront particulièrement chaudes, alors que l’indice humidex dépassera allègrement les 40 degrés, selon Environnement Canada qui a émis un avertissement de chaleur.

L’avertissement de chaleur concerne pratiquement tout le sud et le centre de la province, de l’Abitibi et l’Outaouais à l’Estrie en passant par Montréal, Québec et la Beauce.

À Montréal, on prévoit des températures de 32 degrés et un humidex de 41 durant les deux prochains jours avec un temps ensoleillé avec parfois alternance de soleil et de nuages.

C’est pratiquement le même «topo» que l’agence fédérale prévoit pour les secteurs de l’Outaouais, de la Montérégie, des Laurentides et Lanaudière.

À Québec, en Mauricie, en Beauce et en Estrie, il fera aussi très chaud, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Même les nuits seront chaudes, en ce sens que les températures seront au-dessus des normales saisonnières.

Le temps chaud persistera jusqu’au début de la semaine prochaine.