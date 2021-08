Vous devrez encore patienter pour aller aux États-Unis: la frontière restera fermée jusqu’au 21 septembre

Partager







Les États-Unis prolongent la fermeture de leurs frontières jusqu’au 21 septembre.

Cette décision vise à freiner la quatrième vague de COVID-19 et la propagation du variant Delta.

Depuis le 9 août, les voyageurs américains pleinement vaccinés peuvent traverser la frontière canadienne.

Les Canadiens devront attendre encore au moins un mois avant de pouvoir traverser la frontière américaine pour des voyages non essentiels.

Le département de la Sécurité intérieure des États-Unis a annoncé vendredi avoir prolongé la fermeture de ses frontières terrestres jusqu’au 21 septembre.

La précédente fermeture était en vigueur jusqu’au 21 août.

Le département de la Sécurité intérieure américaine continuera de consulter la santé publique et les experts médicaux afin d’établir quand et comment il sera possible de rouvrir les frontières de manière sécuritaire.

Rappelons que depuis le 9 août, les voyageurs américains pleinement vaccinés peuvent traverser la frontière canadienne.