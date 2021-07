7 places éphémères à visiter à Québec cet été

Partager







Avec la saison estivale viennent les places éphémères accueillantes! À notre grand plaisir, elles poussent un peu partout au centre-ville de Québec et en périphérie. Sous le chaud soleil, ces endroits sont des lieux de rencontre prisés et appréciés des passants.

Voici sept places éphémères qu’il faut absolument visiter au cours des prochaines semaines.

1. Jardins de l'Hôtel-de-Ville

À proximité de la rue Saint-Jean qui, se veut piétonne sept jours sur sept cet été, les jeux d’eau des jardins de l'Hôtel-de-Ville sont tout indiqués pour une petite saucette rafraîchissante. Des aménagements ont été disposés autour du bâtiment pour relaxer un peu.

S'y rendre

2. Place D'Youville

Jusqu’au 31 août, vous êtes invités à aller vous glisser les deux pieds dans le sable de la place D’Youville, transformée en plage urbaine. En plein centre-ville de Québec, transats, lits à l’abri du soleil et parasols ont été installés afin de créer un décor exotique, invitant et estival.

S'y rendre

3. Passage Olympia

Difficile de ne pas vouloir aller casser la croûte au Passage Olympia lors d’une marche sur la rue Saint-Jean. Cet endroit des plus accueillants vous invite à aller y déguster pizzas, sushis, crèmes glacées ou tout autre lunch que vous serez allés chercher dans l’un des restaurants avoisinants.

S'y rendre

4. Place Jacques-Cartier

Si vous cherchez une place éphémère centrale dans Saint-Roch, il y a la place Jacques-Cartier. L’endroit est idéal pour un arrêt lors d’une balade sur la rue Saint-Joseph, qui est piétonne la fin de semaine. De plus, cette rue offre plusieurs suggestions gourmandes qui sauront combler votre appétit.

S'y rendre

5. Marina Saint-Roch

En bordure et à l’intérieur de la piscine publique et chauffée de la Marina Saint-Roch et offrant une jolie vue sur la rivière Saint-Charles, cette place éphémère vous permettra de profiter pleinement de vos vacances. N’oubliez pas votre maillot de bain!

S'y rendre

6. Placette Saint-Sauveur

Dans Saint-Sauveur, à l’intersection de la rue Saint-Vallier Ouest, l’avenue des Oblats et la rue De Mazenod, cette mini-place publique se trouve au cœur de l’un des secteurs en effervescence de la Basse-Ville. Depuis quelques années, la population s’y retrouve afin de prendre un café et sociabiliser.

S'y rendre

7. Place Maizerets

Située au 1895, chemin de la Canardière, la place Maizerets propose un espace convivial aux résidents et visiteurs de son quartier. Espace jeux pour les petits, bacs pour jardinage et terrain de pétanque font partie des possibilités.

S'y rendre

