Télétravailleurs et étudiants à l’assaut des cafés climatisés

Les cafés de la métropole se sont souvent retrouvés bondés au courant de l’été en raison des télétravailleurs et des étudiants qui venaient profiter de l’air climatisé.

«Cette semaine, je pense que tous les jours, vers 10h ou 11h, on n’avait plus de place, on devait refuser des gens, indique d’emblée Meggie Lacombe, barista au café Perko, dans Villeray. Et c’est la première semaine où c’est aussi achalandé depuis le début de la pandémie. Hier par exemple, c’était assez impressionnant : on a carrément eu deux fois plus de clients qu’à l’habitude, juste le matin.»

Avec le télétravail qui s’est imposé depuis le début de la pandémie, plusieurs cafés ont noté une présence marquée de travailleurs qui venaient profiter de l’air climatisé.

«C’est particulièrement achalandé la semaine quand les gens travaillent, a renchéri sa collègue Bia Richard. Sinon, en général, il y a un peu moins de gens le week-end, mais là on en a un peu plus qu’à l’habitude.»

Les télétravailleurs sont donc nombreux, mais les étudiants aussi. Josh Goldberg, étudiant en droit, y était samedi matin, comme ça lui arrive souvent depuis le début de l’été étant donné qu’il n’a pas l’air climatisé chez lui.

«J’étudie pour un examen et ces journées-là, quand il fait chaud, je dois me déplacer pour travailler dans un café de 12h à 23h le soir, explique-t-il. J’habite le quartier, alors je viens parfois ici.»

Moins d’achalandage quand il fait trop chaud

Les télétravailleurs ont également été nombreux à fréquenter le café Oui Mais Non, sur la rue Jarry.

«Comparativement aux années passées, il y a plus de gens qui viennent travailler pour des jobs de bureau, beaucoup de gens qui sont en zoom aussi toute la journée et qui viennent s’installer au sous-sol parce que c’est plus calme, raconte Jade Denis, barista au café Oui Mais Non. Ils viennent faire leur conférence ici, c’est arrivé quelques fois. C’est beaucoup des gens qui travaillent de la maison et qui préfèrent travailler ici, pour l’air climatisé entre autres.»

Néanmoins, lorsqu’il fait trop chaud, c’est l’effet inverse qui semble se produire et l’achalandage a tendance à diminuer.

«S’il fait chaud, mais que ça reste supportable, là c’est plus achalandé, mais quand c’est vraiment des grosses chaleurs comme aujourd’hui, j’ai l’impression que les gens préfèrent rester chez eux», poursuit-elle. C’est ce qui explique à son avis que son café soit resté relativement peu occupé samedi, alors que le mercure dépassait les 30 degrés Celsius.

La plage à la place du centre-ville

Le constat est le même pour le café La graine brûlée, non loin de la station Beaudry, sur Sainte-Catherine.

«Quand il faisait en haut de 30 degrés, les gens avaient tendance à moins sortir, on voyait déjà moins de monde dans la rue, explique la barista. Mais si c’était juste une journée chaude, pas trop, et bien ensoleillée, les gens sortaient et prenaient une petite pause de la chaleur, je vendais plus de cafés glacés que de cafés chauds par exemple.»

«Aujourd’hui, je n’ai pas vu mes réguliers du samedi matin, peut-être qu’ils sont tous à la plage à la place de se promener au centre-ville», indique-t-elle.

Natalia Espinel, étudiante à la maîtrise, était de passage à La graine brûlée samedi matin pour étudier en profitant de l’air climatisé de l’endroit. Elle est une habituée du café.

«Je viens dans des journées comme aujourd’hui parce que c’est vraiment chaud. J’ai de l’air climatisé chez moi, mais seulement pour une pièce, et ce n’est pas la pièce où je travaille» raconte-t-elle le sourire aux lèvres.