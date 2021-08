Une hallucinante maison d’architecture moderne à vendre à Rosemère pour 2 499 000$

Partager







De la beauté au pied carré, c’est ce qui vous attend dans cette spectaculaire demeure située sur la Rive-Nord de Montréal.

La façade, plus «noble», ne semble pas laisser entendre ce qui se trouve à l’arrière.

Construite en 2018, cette maison est un véritable paradis pour les amateurs de design et d’architecture. Avec les plafonds en bois et les murs et les planchers en béton, le rez-de-chaussée laisse bouche bée. Il s’agit de la crème de la crème de la modernité.

Conçue en forme d’U, cette construction comporte deux ailes; les pièces y sont reliées par des corridors.

Une abondance de fenêtres se dresse sur les hauts plafonds et donne l’impression que la forêt se mêle à l’intérieur. Toutes les pièces profitent d’une merveilleuse luminosité.

La propriété, sise sur un terrain de 21 001 pieds carrés, compte quatre chambres, deux salles de bain et une salle d’eau.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un espace-bar, un gym et un sauna.

Les chambres se trouvent à l’étage. La chambre principale possède une énorme pièce-penderie accessible à même la chambre. Une bibliothèque encastrée dans le mur sert de jolie tête de lit.

Les salles de bain de l’étage sont toutes plus belles les unes que les autres.

Une salle familiale avec un espace bureau se trouve aussi à l’étage.

Avec une piscine chauffée, un spa et un foyer, la cour arrière a de quoi faire compétition à tous les centres de villégiature du Québec. Les futurs propriétaires feront certainement des jaloux.

Cette incroyable maison d’architecture moderne est à vendre pour 2 499 000$ par Eric Emery et Louis-Philippe Giguère de RE/MAX Bonjour.