Ce ruban adhésif pour les seins viral sur TikTok va vous sauver la vie

Avec un peu de chance, la pandémie est sur son dernier souffle et, bientôt, nous serons conviés à des soirées et à des événements chics qui nous ont manqué durant la dernière année. Pour pouvoir porter tous les types de robes, même les plus échancrées, le ruban adhésif pour le corps est devenu un essentiel. On vous dit tout!

Véritable secret des vedettes pendant des années, le ruban adhésif, appelé de façon familière «boob tape», est désormais adopté au quotidien par plusieurs.

C’est que cet outil peu dispendieux nous permet de lifter notre décolleté, ou encore de porter de jolies robes à dos échancré. Et grâce à des plateformes sociales comme TikTok, qui nous montrent des tutoriels ingénieux pour faire tenir les seins grâce à cet outil, on est plus équipés que jamais!

Ce produit convient autant aux petites qu’aux fortes poitrines: il suffit d’utiliser plus ou moins de ruban selon notre buste. Et n’ayez crainte: une fois que le ruban est collé à votre peau, il est solide. Pas de danger de voir un sein malencontreusement se relâcher et pas l’autre!

De plus, le ruban adhésif pour le corps est disponible dans la plupart des pharmacies et en ligne. Voici quelques produits à se procurer si vous êtes intéressées:

1. Ruban adhésif pour le corps (5 couleurs) de Udaily sur Amazon - 16 $

2. Ruban adhésif Restro sur Amazon - 25 $

3. Ruban adhésif pour le corps Cindy's Tape sur Amazon - 32 $



