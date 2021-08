Outer Banks : les 6 théories les plus folles sur la saison 3

Partager







*ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LES SAISONS 1 ET 2 DE OUTER BANKS!

Si vous avez dévoré les deux premières saisons de Outer Banks et attendez impatiemment la suite, ces théories devraient vous en boucher un coin.

Bien qu’une saison 3 de Outer Banks n’a pas encore été annoncée, la fin de la seconde saison ouvre la porte pour une suite rocambolesque.

Pour patienter en attendant la suite, voici 6 théories folles sur Outer Banks saison 3:

Théorie 1 : Carla Limbrey est la mère de Sarah et Rafe

Introduite dans la saison 2, Carla a plusieurs liens avec d’autres personnages de Outer Banks. Elle semble en savoir beaucoup sur John B, son père, Ward, et la liste continue, alors qui est-elle réellement? Plusieurs croient que Carla pourrait être la mère de Sarah et Rafe. Cela serait possible puisqu’on ne connaît que leur belle-mère, et que Carla a indiqué avoir un passé lourd et douloureux avec Ward...

Théorie 2 : La scène finale était un flashback

À la toute fin de la saison 2, il est révélé que Big John, le père de John B que l’on croyait disparu et mort, est en fait vivant. On le voit aux Barbades parler à Carla alors qu’il lui avoue qu’il sait où est le fameux suaire, mais qu’il demande qu’on aide son fils en retour de cette information. On suppose que cela veut dire que Big John est vivant, mais cela pourrait être un flashback, donc un retour en arrière, et démontrer que Clara connaissait Big John avant qu’il ne meure... à suivre!

Théorie 3 : Le bandana de John B est magique

Ledit suaire que Clara cherche durant la saison 2 pourrait être caché sous nos yeux! Le suaire est décrit comme un morceau de tissu qui aurait des propriétés guérisseuses... Cela pourrait être le bandana de John B! Plusieurs ont remarqué qu’il portait le foulard lorsqu’il a été attaqué par un alligator, et quand il a sauvé Sarah! De plus, c’est son père qui lui a offert ce bandana, peut-être voulait-il le protéger...

Théorie 4 : Pope et Cleo pourraient sortir ensemble

Après avoir tenté leur chance en tant que couple, il semble évident que Pope et Kiara sont mieux en tant qu’amis. Par contre, lorsque Pope rencontre la nouvelle membre des Pogues, Cleo, il semble y avoir une chimie instantanée!

Théorie 5 : JJ et Kie pourraient (enfin!) sortir ensemble

Parlant de Kiara, les fans pourraient avoir ce qu’ils désirent dans la saison 3: un couple entre elle et JJ! Leur amitié s’est renforcée durant la saison 2 et tout le monde peut voir l’étincelle entre les deux personnages. Le créateur de la série, Jonas Pate, a avoué en entrevue qu’il voulait explorer l’idée d’une relation entre Kiara et Pope, mais que maintenant que c’est fait, il sait ce que les fans désirent voir!

Théorie 6 : Le passé de Cleo pourrait la rattraper

On ne sait pas encore ce que le futur réserve pour Cleo puisqu’elle est nouvellement dans la bande. Par contre, on sait qu’elle a trahi son ancien boss, Capitaine T, pour aider John B et Sarah... Celui-ci sait que le trésor d’or n’a pas encore été découvert, alors il pourrait devenir un ennemi des Pogues dans la saison 3! L’actrice qui joue le personnage, Carlacia Grant, a avoué en entrevue s’attendre à ce que son passé la rattrape dans la suite...

À suivre!

