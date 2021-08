De la pluie au sommet de la calotte glaciaire du Groenland pour la première fois

Partager







Autre triste record lié aux changements climatiques: de la pluie est tombée, à la mi-août, au sommet de la calotte glaciaire du Groenland pour la première fois depuis que l’on enregistre de telles données.

Des précipitations de neige sont normales à ce niveau, mais on n’y a jamais recensé de pluie depuis le début du traçage en 1950, selon le média Vice. Le 14 août dernier, il a plu au zénith de ce bloc de glace géant, lequel se situe à 3216 m au-dessus du niveau de la mer, selon le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), un centre de recherche polaire géré par l’université du Colorado, à Boulder.

Les températures y sont d’ailleurs restées au-dessus du point de congélation pendant environ 9 h ce même week-end.

En plus des pluies recensées au sommet, environ sept milliards de tonnes d’eau se sont déversées sur l’ensemble de la calotte glaciaire entre le 14 et le 16 août.

Les températures plus élevées et les précipitations ont provoqué une perte de glace, amorçant une fonte qui est sept fois plus importante qu’à l’habitude au mois d’août.

Une fonte récurrente

C’est quelques semaines après un autre dégel, à la fin du mois de juillet, qu'il y a eu huit milliards de tonnes d’eau de fonte, soit assez pour couvrir l’État de la Floride d'une couche de 5 cm d'eau.

Deuxième plus vaste calotte glaciaire derrière l'Antarctique, avec une surface de près de 1,8 million de kilomètres carrés, la couche de glace qui recouvre le Groenland suscite l'inquiétude des scientifiques, le réchauffement dans l'Arctique étant trois fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde.

Selon une étude européenne parue en janvier, la fonte de la calotte groenlandaise devrait contribuer à élever de 10 à 18 cm le niveau des océans d'ici 2100, ce qui est 60% plus vite que la précédente estimation.

La calotte groenlandaise contient au total de quoi élever le niveau des océans de 6 à 7 m.

– Avec des informations de l'AFP