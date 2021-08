Le Jardin de la Pépinière: le nouveau lieu de rencontre du quartier Hochelaga-Maisonneuve ouvre ses portes cette semaine

Partager







Résidents du quartier Mercier Hochelaga-Maisonneuve, un nouveau «chilling-spot» s’installe dans le quartier cette semaine, et vous ne voulez pas manquer ça.

Site web La Pépinière

Montréal regorge d’espaces collectifs où il fait bon se rassembler, boire et danser à tous moments de la journée.

Plus tôt cet été, on apprenait la venue d’un nouvel espace multi-usage dans le quartier, et on connaît désormais la date d’ouverture.

On doit cette initiative au groupe Pépinière Espaces Collectifs (Village au pied du courant, Bassin des merveilles du parc Lafontaine, La Place du Village de Pointe-aux-Trembles, et plus). Un groupe qui réussit haut la main à encourager l’évasion et le voyage au sein de notre métropole.

Le nouveau Jardin de La Pépinière est situé au 3081 rue Ontario Est, à quelques pas de la station Préfontaine, dans un ancien terrain vague qui est aujourd’hui converti en grande terrasse-jardin familiale et en potager verdoyant.

Ce lieu vise à devenir un cœur de vie pour le quartier. En effet, à l’intérieur de ce lieu, la vie de quartier sera mise en valeur ainsi que l’agriculture urbaine et le développement durable.

On s’y rend pour profiter des installations, dont une terrasse, un four à pizza, un potager, des ateliers éducatifs et une programmation culturelle.

Le 26 août prochain, dès 16h, un coupon vous sera donné à l’entrée du jardin pour une consommation gratuite.

Pour des 5 à 7 de qualité, des moments de détente ou simplement pour faire des rencontres, l’invitation vous est lancée! On se voit au Jardin de la Pépinière pour célébrer la fin de l’été.

Le Jardin de La Pépinière

Jeudi 26 août 2021, 16h

3081 rue Ontario est, Montréal