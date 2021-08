Le NPD veut mettre fin aux subventions aux pétrolières

Partager







Face au mont Royal, lundi matin, Jagmeet Singh a déclaré qu’il mettrait fin aux subventions fédérales accordées à l’industrie canadienne du pétrole, en s’attaquant au bilan environnemental des libéraux sous Justin Trudeau.

«Nous pouvons combattre cette crise climatique. Ce que l’on voit au niveau fédéral, ce n’est pas un manque de ressources ou de finances: c’est un manque d’engagement, un manque de volonté», a lancé le chef néodémocrate.

L’emplacement de l’annonce n’a pas été choisi au hasard: c’est cet endroit qui a servi de lieu de rassemblement et point de départ pour les grandes manifestations pour le climat des dernières années, incluant celle à laquelle a pris part la militante écologiste Greta Thunberg en 2019.

M. Singh a relevé que Justin Trudeau s’était présenté à la manifestation. «Après deux ans, qu’est-ce qu’il a fait? Au lieu de mettre fin aux subventions aux pétrolières, il les a augmentées. C’est complètement l’opposé de ce qu’il doit faire», a-t-il reproché au premier ministre sortant.

Les sommes totales accordées par Ottawa au secteur pétrolier ont légèrement augmenté depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, en 2015, par rapport aux années de Stephen Harper.

Pour le NPD, cet argent doit être entièrement détourné vers l’électrification des transports et l’investissement dans la transition écologique.

Le NPD promet également un financement de 500 millions $ afin de soutenir les projets de conservation de la nature dirigés par les communautés autochtones.

9e jour de campagne: d'autres annonces

Trudeau veut engager 7500 médecins et infirmières

Justin Trudeau promet d’engager 7500 médecins de famille et infirmières à travers le pays et même d’éliminer les listes d’attente dans le système de santé, qui se sont considérablement allongées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Une aide considérable sera accordée aux diplômés qui décideront de s’établir en région. Le premier ministre sortant propose d’annuler les dettes des étudiants qui décident de s’établir en région et d’aider ceux-ci à y établir leurs cliniques.

«Il y a trop de gens dans nos régions qui doivent faire des heures de route pour voir un médecin ou une infirmière. On est capable de faire mieux que ça», a déclaré M. Trudeau, à Halifax, lundi matin, en faisant cette promesse.

Les libéraux veulent aussi faciliter l’accès à des consultations virtuelles avec du personnel médical, un secteur des soins de santé en expansion.

La réduction du temps d’attente, voire l’élimination des listes d’attente serait facilitée par un transfert unique vers les provinces de 6 milliards $.

M. Trudeau ne s’est toutefois pas prononcé sur une éventuelle augmentation annuelle et soutenable des transferts en santé vers les provinces.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a déclaré, dimanche, que les coûts en santé étaient devenus «insoutenables».

Les premiers ministres provinciaux plaident depuis plus d’un an pour une augmentation substantielle et définitive des transferts en santé du fédéral vers le provincial.

«Il faut régler le problème maintenant, parce que c’est les autres ministères qui ont payé pour l’augmentation des coûts en santé et ce n’est pas de cette année que le problème existe», a déclaré M. Dubé, en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.

«Historiquement, la contribution du fédéral approchait 50 %. Aujourd’hui elle est à 22 %», a ajouté le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

Le Bloc québécois tape sur le clou de l’éthique

Le Bloc québécois propose un «remède de cheval» contre les accrocs à l’éthique à Ottawa. Le parti veut donner au commissaire à l’éthique le pouvoir d’aller au-delà du blâme et de distribuer des sanctions pécuniaires.

«On a créé une institution qui peut se plaindre, mais qui ne peut pas agir, pour faire en sorte que l’institution ne puisse pas agir. Alors, faisons en sorte que l’institution puisse agir, et emblématiquement, il faut que des sanctions puissent être imposées», a lancé Yves-François Blanchet, le chef du Bloc.

Il propose des amendes pouvant atteindre 10 000 $, mais le commissaire pourrait augmenter le montant dû en fonction de facteurs aggravants ou en cas de récidive, par exemple.

Ce pouvoir, qui donnerait «des dents» au commissaire, est réclamé par le commissaire lui-même.

Le Bloc veut aller plus loin et propose de mettre sur pied un nouveau Commissariat à l’intégrité de l’État, dont l’objectif serait de protéger les lanceurs d’alerte qui dénoncent une situation touchant de près le gouvernement.

M. Blanchet veut aussi rétablir le financement public des partis politiques au fédéral et mettre fin à la nomination partisane des juges en créant un nouveau comité indépendant qui vérifierait les candidatures.

O’Toole veut revoir le mandat de Radio-Canada

Le chef conservateur Erin O’Toole s’est engagé lundi à réformer le mandat de Radio-Canada pour mieux représenter le Québec et les communautés francophones au sein du diffuseur public.

«Nous allons nous assurer que Radio-Canada soit en mesure de respecter son mandat, ainsi que la réalité du Québec et de la francophonie canadienne dans son conseil d’administration, dans sa programmation, dans ses bulletins de nouvelles et dans ses émissions de variétés», a indiqué Erin O’Toole dans un communiqué.

Les conservateurs ont annoncé des mesures à même d’améliorer la représentativité des communautés francophones au sein de Radio-Canada.

Parmi ces mesures, le Parti conservateur du Canada compte revoir l’ossature du conseil d’administration, de telle sorte à permettre en son sein des représentants nommés par le gouvernement du Québec et des minorités francophones minoritaires.

«Radio-Canada n’imposera plus de frais aux utilisateurs pour ses services de diffusion en ligne ou n’exploitera plus de services de positionnement de marque comme Tandem en concurrence avec les médias francophones privés», promettent les conservateurs.