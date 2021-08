Les quatre applications les plus utiles pour planifier ses déplacements à Montréal

Partager







Si vous êtes fraîchement arrivé à Montréal pour une première session d’études, ça se peut que vous soyez un peu mêlé côté déplacement. On vous conseille ces quatre applications pratiques pour planifier vos trajets : même après des années dans la métropole, on s’en sert encore constamment!

Transit pour gérer son transport en commun

Transit, c’est l’application la plus complète pour gérer ses déplacements en transport en commun à Montréal. Pour un trajet donné, on peut comparer la durée et les prix des diverses options qui s’offrent à nous : bus, métro, train, BIXI, Uber... ou une combinaison de ces différents modes de transport. On peut même voir où sont stationnées les voitures d’autopartage Communauto, et savoir si notre bus est en retard! Un incontournable.

BIXI, même si on n'est pas un fan de vélo

Même si on n’adore pas le vélo, les BIXI, ça peut être vraiment pratique quand on doit faire un déplacement à une heure où il n’y a plus beaucoup de transport en commun ou quand on n’a tout simplement pas envie d’attendre l’autobus. En plus, il y a beaucoup de vélos électriques dans la flotte maintenant (pour les repérer : c’est ceux qui sont bleus!). L’application permet de voir où sont les diverses stations, et surtout, combien de vélos ou d’ancrages libres il y reste. En plus, on peut payer sa location de BIXI direct dans l’app!

P$ Service Mobile, pour des raisons évidentes

Cette application s’adresse à ceux et celles qui conduisent leur voiture à Montréal. C’est pas sorcier : c’est ce qui permet de payer pour les places de stationnement tarifées -- et de recevoir une alerte quand son espace est sur le point d’expirer, histoire d’éviter les contraventions.

INFO-Neige MTL, parce que l'hiver va finir par arriver

Oui, pour le moment, on est dans le déni que l’hiver s’en vient, mais comme toujours, il finira par nous rattraper. À ce moment-là, si vous avez à garer une voiture, vous serez bien contents d’avoir cette application qui permet de savoir quels bords de rus sont enneigés, déneigés, ont un déneigement planifié, sont en stationnement interdit... Vous pouvez sauvegarder vos secteurs préférés dans vos favoris pour vous y référer rapidement. Parce qu’on vous prévient : c’est tout un casse-tête!