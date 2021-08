Partez à la découverte des vignobles québécois grâce à ce passeport

Partager







Vous devez faire de la place cet été pour cette activité unique. L’ingénieux Passeport des vignobles du Québec vous permet de découvrir des nouveautés vinicoles locales à très bas prix.

Le Circuit des Vignobles 2021 vous permet de découvrir 30 établissements québécois aux saveurs viticoles uniques. À l’aide d’un passeport pratique, parcourez le Québec à la découverte des vins d’ici, souvent méconnus.

Le concept est simple: pour 35 $/pers, vous obtenez un passeport où sont affichés les 30 vignobles, cidreries et microdistilleries d’ici participants. Le passeport vous donne droit à plus de 120 (!!!) dégustations un peu partout à travers la province : Montérégie, Cantons-de-l’Est, Centre-du-Québec, etc.

C’est donc l’allié parfait de vos roadtrips entre amies ou en amoureux qui vous donnera l’occasion de vous arrêter et de déguster (de façon responsable et avec chauffeur désigné, bien entendu) différents vins, cidres et bières québécois.

L’automne est la saison parfaite pour non seulement profiter du grand air, mais aussi des paysages à couper le souffle qu'offrent souvent les magnifiques terres vinicoles du Québec lorsque les feuilles commencent à rougir.

Le passeport est valide 12 mois après la date d'achat, donc vous avez amplement le temps d’en profiter.

Tous les détails sur le circuitdesvignobles.com