Cinq cafés où aller étudier à Montréal (les meilleurs)

«Entre nous, ça fait très main character d’aller étudier dans un café.» C'est Marius Gellner, étudiant à l’UQAM, qui le dit, mais on est 100% d'accord avec lui. Voici donc 5 cafés incontournables à Montréal pour améliorer votre quotidien!

Le Café Oui Mais Non et La graine brûlée

Le Café Oui Mais Non et la Graine brûlée sont iconiques à Montréal, connus autant pour leur ambiance inclusive, relax et accueillante que pour la merch éclatée vendue sur place. Les deux cafés appartiennent aux mêmes propriétaires : le premier est un petit café douillet dans Villeray et le deuxième, beaucoup plus grand, tout près de l’UQAM.

JP Loignon, l’un des propriétaires, considère que l’offre diversifiée des établissements met de l’avant les valeurs d’inclusivité et d’ouverture que prône le personnel. «Je pense que c’est vraiment notre force... Ça et la galette aux bananes!» lance-t-il à la blague.

La graine brûlée est particulièrement un coup de circuit : pas de limite de temps passé sur place, menu réconfortant et nutritif, plusieurs prises électriques, longues heures d’ouverture, grandes tables, super terrasse... le lieu parfait pour les travaux d’équipe.

Café Oui Mais Non

72 rue Jarry Est



La graine brûlée

921 rue Ste-Catherine Est



Café Castel : étudier entouré d’étudiants de McGill

Vous étudiez à McGill (ou vous voulez faire semblant que c’est le cas)? Essayez donc le Café Castel. «Les employés sont tellement gentils et font vraiment du beau latte art!» lance Sandra Gagnon, qui étudie justement à McGill.

En plus de pouvoir découvrir une image inattendue dans la mousse de son café, on y retrouve aussi une ambiance qui y règne très motivante qui mène à être efficace, vu qu’on est entourés d’étudiants, affirme Sandra.

Café Castel

1015 rue Sherbrooke Ouest

Caravane Café : l’incontournable de l’Université de Montréal

Le Caravane Café est un incontournable pour les étudiants de l’Université de Montréal. Le quartier Côte-des-Neiges est moins bien desservi en cafés où aller étudier que d’autres secteurs universitaires, donc il faut absolument connaître cette adresse.

Alexandra Villon, étudiante à l’UdeM depuis l’automne 2020, considère que l’emplacement du Caravane Café a carrément guidé son déménagement. «C’est dans mon quartier, et en plus c’est à côté de l’université», résume-t-elle. On peut y bruncher, mais aussi prendre un repas léger comme une salade ou un grilled cheese.

Caravane Café

3506 avenue Lacombe

Café Aunja : parfait pour les amateurs de thé (goûtez au Persian Fog!)

Le Café Aunja – qui signifie «ici», en perse – est un autre favori des étudiants du centre-ville. L’atmosphère chaleureuse créée par le décor oriental du café crée une ambiance apaisante et agréable.

En plus, si vous n’êtes pas spécialement fan de café, ça tombe bien : l’endroit se spécialise plutôt dans les thés! Le breuvage le plus populaire? Le Persian Fog, un thé noir iranien avec un goût de la pistache.

Café Aunja

1448 rue Sherbrooke Ouest

Café Myriade : une référence pour les vrais amateurs de café

Pour jumeler études et découvertes en lien avec le café, le Myriade est pour vous!

Cette place de connaisseurs propose une sélection impressionnante de café de torréfacteurs répartis à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, et soutient aussi les plus grands torréfacteurs locaux.

Ce n’est pas pour rien que l’endroit reçoit autant de louanges et qu’il détient maintenant plusieurs adresses à Montréal.

On en compte deux sur le Plateau-Mont-Royal, deux au centre-ville (près de McGill et Concordia) et un à Westmount.

Café Myriade

4627 rue Saint-Denis (Plateau)

28 avenue du Mont-Royal Ouest (Plateau)

1000 rue Sainte-Catherine Ouest (Centre-ville)

1432 rue Mackay (Centre-ville)

347 avenue Victoria (Westmount)

