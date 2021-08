Coeur de Pirate, Alaclair Ensemble et FouKi seront aux Francos de Montréal

Partager







L'esprit et l'ambiance des festivals est enfin de retour. Plus tôt ce matin, l'organisation des Francos de Montréal dévoilait (enfin) la programmation gratuite de son édition qui se tiendra du 9 au 12 septembre prochain.

Depuis des années, les Francos de Montréal rassemblent les adeptes de musiques pour des concerts extérieurs gratuits et payants en salle. On y retrouve la crème de la crème des artistes de la francophonie, et cette année, le Québec est à l'honneur.

Après une année de pause, en raison de la pandémie, les Francos promettent un retour grandiose avec des performances qui promettent de faire vibrer le Quartier des Spectacles de Montréal. Les spectacles seront aussi disponibles en webdiffusion d'où la formule hybride de l'événement.

Pour cette édition, il sera nécessaire de réserver vos billets d'avance afin de pouvoir assister aux spectacles gratuitement. Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées en tout temps.

Marie-Mai, Klô Pelgag, Bleu Jeans Bleu et FouKi & Koriass sont les têtes d’affiche de cette 32e édition. Les artistes Sarahmé, Lary Kidd, Alaclair Ensemble, P'tit Belliveau, Laurence Nerbonne, LAF, Andréanne A. Malette, Calamine et Jérôme 50 retrouveront leurs fans sur les scènes extérieures.

Que ce soit pour renouer avec vos artistes favoris ou pour découvrir de nouveaux talents, voici la programmation de la 32e édition des francos.

Les billets gratuits seront en vente le 25 août à 10h. Il est obligatoire de réserver sa place pour assister aux concerts.