Gamescom 2021: tout ce que Xbox a présenté lors de son événement

Xbox a lancé ce mardi l’édition 2021 de la Gamescom, l’un des grands rendez-vous du jeu vidéo en Europe, avec une présentation mettant en vedette différents titres à paraître sur ses plateformes au cours des prochains mois.

Microsoft a ainsi profité de sa diffusion d’un peu moins d’une heure et demie pour dévoiler notamment un nouvel aperçu du gameplay de Forza Horizon 5, jaser de contenu supplémentaire pour Flight Simulator et offrir à Techland l’occasion de présenter plus en détail Dying Light 2.

Voici donc ce qui a été montré ce mardi lors de l’événement Xbox dans le cadre de la Gamescom 2021.

Forza Horizon 5: un nouvel aperçu de gameplay, le dévoilement des voitures de la couverture et une manette colorée pour célébrer le lancement

Flight Simulator: l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse en vedette dans la prochaine mise à jour, de nouveaux avions et un mode de course en ligne

Dying Light 2: de nouvelles images de gameplay

Xbox Cloud Gaming arrive sur Xbox Series X/S et Xbox One à la fin de 2021

Psychonauts 2: une bande-annonce de lancement pour la nouveauté de Double Fine

The Gunk présente (lui aussi) un autre aperçu de son gameplay

Into the Pit: un nouveau FPS rétro dévoilé pour la Xbox Game Pass

Crusader Kings III débarque sur Xbox Series X/S et PS5

Homcoming: un nouveau DLC pour State of Decay 2

Sea of Thieves: un bateau aux couleurs de Borderlands

Humble Games: plusieurs jeux de l’éditeur débarquent sur la Xbox Game Pass

Stray Blade: le RPG d’action sortira en 2022

Age of Empire IV présentera des documentaires sur l’ère médiévale dans le jeu

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation montre du gameplay et annonce une sortie en octobre

