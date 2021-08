Manger un hot-dog raccourcirait votre vie de 36 minutes selon une nouvelle étude

Partager







Des chercheurs américains ont établi un classement des produits alimentaires en fonction des minutes que ces derniers peuvent ajouter ou retirer à notre espérance de vie.



Les scientifiques de l’École de Santé Publique de l’Université du Michigan ont récemment publié un index nutritionnel visant à informer les consommateurs américains sur les aliments les plus sains et sur les diètes les plus souhaitables du point de vue environnemental, selon ce que rapporte le New York Post.

Plus de 5000 aliments ont donc été classés en fonction de leurs bienfaits (ou non) sur la santé et sur leur impact environnemental.



Ainsi, à la pire extrémité du spectre, on retrouve les boissons contenant du sucre ajouté et les sandwiches aux saucisses de Francfort, qui peuvent vous faire perdre jusqu’à 74 minutes de précieuse vie.



À l’opposé, du côté des aliments les plus sains qui peuvent rallonger votre vie, on découvre les fruits, les légumes et les céréales prêtes à manger.

De façon plus précise, le Post a utilisé l’exemple des ailes de poulet (portion de 85 grammes), qui peuvent engendrer une perte de 3,3 minutes de vie, principalement en raison du sodium et des acides de gras trans.



Pour ce qui est d’un hot-dog au boeuf, il vous fera perdre 36 minutes de vie «en raison largement de l’effet préjudiciable de la viande processée», selon l’étude.



En contrepartie (et contre toute attente), manger un sandwich au beurre de pinottes et à la confiture rallongera votre vie de 33 minutes.



Parmi les autres aliments qui vous feront vivre de 10 à 15 minutes plus longtemps, on note les arachides salées, le saumon cuit et le riz avec des haricots.

Concernant la triste nouvelle selon laquelle chaque fois que vous avez mangé 3 roteux, vous avez perdu plus d’une heure de vie, il vous est peut-être arrivé de penser à Joey Chestnut qui, année après année, est le champion du célèbre concours de mangeage de hot-dog de Coney Island.

Eh bien, vous n’êtes pas seul parce que ce bon vieux Joey s’est retrouvé dans les tendances les plus populaires sur Twitter, ce lundi, quand la nouvelle est parue aux États-Unis.



On suppose qu’il doit manger beaucoup de sandwiches au beurre de pinottes et à la confiture.

