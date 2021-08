Meilleurs jeux de PS4: la sélection de Pèse sur start

Partager







Oui, la PlayStation 4 n’est plus la console la plus récente de Sony, mais ça ne veut pas non plus dire qu’elle est devenue désuète en quelques mois... au contraire!

En près de huit ans, la PS4 s’est bâti un catalogue de jeux incomparable, garni d’exclusivités qui ont fait des jaloux sur d’autres plateformes, de même que d’autres titres marquants de la dernière génération de consoles.

Chacun aura ses préférés et, sans l’ombre d’un doute, l’exercice demeure très subjectif. Certes, ce qu’il y a de beau avec la PS4, c’est qu’on y retrouve des aventures pour tous les goûts.

Alors, que vous soyez plus action ou RPG, médiéval ou futuriste, vous devriez être en mesure de trouver dans notre sélection de titres indispensables quelque chose qui vous plaira!

Bloodborne

Oeuvre de From Software exclusive à la PS4, Bloodborne est à la fois très proche de la saga Dark Souls et très différent, alors que le RPG d’action vous amènera dans la ville gothique de Yharnam, où une étrange maladie a (évidemment) transformé la plupart des habitants en monstres.

Sans grande surprise, vous y retrouverez le degré de difficulté qui a fait la renommée du studio, mais cette fois-ci dans une mouture qui met davantage l’action au premier plan, avec des combats nombreux et intenses.

L’aventure, inspirée par l’époque victorienne et les récits d’horreur de H.P. Lovecraft, est bien sanglante comme son nom l’indique et mettra vos réflexes, de même que votre patience, à rude épreuve. C’est à essayer si les Dark Souls sont dans vos bonnes grâces... et que vous savez être indulgent envers vous-même.

Control

Nerveux et addictif, Control porte sans l’ombre d’un doute la marque de Remedy Entertainment, studio derrière Max Payne et Alan Wake, qui est de retour avec un récit surnaturel aussi étrange qu’inventif.

Le jeu d’action-aventure à la troisième personne vous mettra aux commandes de Jesse Faden, une jeune femme qui, à la recherche de son frère, pénètre dans une mystérieuse agence new-yorkaise... et en devient rapidement la directrice.

Vous devrez alors libérer le bâtiment d’une étrange force paranormale en utilisant vous-même des pouvoirs surnaturels et des armes uniques que vous pourrez améliorer à votre guise. Au final, l’ensemble donne lieu à du gameplay rapide et franchement amusant, le tout dans un univers bizarre, fascinant, et qui n’est pas dénué d’humour.

Une petite perle qui est malheureusement passée sous le radar de plusieurs.

Detroit: Become Human

On ne parlera peut-être pas de Detroit: Become Human dans 30 ans comme d’un classique indémodable, mais il s’agit tout de même d’une des plus solides aventures narratives de la plateforme, où la plupart de vos choix auront des conséquences drastiques sur l’histoire.

Après l’intrigue policière dans Heavy Rain et le fantastique avec Beyond: Two Souls, Quantic Dream plonge cette fois-ci dans la science-fiction, en nous envoyant à Detroit en 2038, dans un monde où les androïdes sont devenus omniprésents dans la vie quotidienne.

Chassé-croisé entre trois trames narratives, le titre a tout d’une superproduction hollywoodienne avec sa réalisation léchée, ses retournements de situation plus grands que nature... et ses dialogues parfois un peu ridicules. Cela dit, si vous prenez Detroit: Become Human pour ce qu’il est – un divertissement plutôt qu’une œuvre qui changera votre vision du monde – vous risquez fort bien de vous prendre au jeu. (Et une fois de plus, que dire de la quantité phénoménale d’embranchements scénaristiques!)

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake est assurément l’un des RPG d’action marquants de la PS4, ayant réussi à faire plaisir à une nouvelle légion de fans, de même qu’aux nostalgiques qui tiennent l’original de 1997 en haute estime.

Cette relecture du classique de Square Enix fait plusieurs choses différemment: elle se déroule essentiellement à Midgard, allongeant une section de quelques heures en un jeu complet, et met de l’avant un nouveau système de combat, qui mêle les attaques en temps réel à des éléments de stratégie issus du «tour par tour». Ajoutez à ça une excellente facture visuelle et une intrigue digne de la franchise et vous obtenez un remake excessivement bien pensé.

En d’autres mots, c’est rafraîchissant, autant pour les habitués que les nouveaux venus.

Ghost of Tsushima

Dans notre critique de l’an dernier, on parlait de Ghost of Tsushima comme du «jeu d’aventure ultime pour dire au revoir à la PS4» après des années de fidèles services et, surtout, d’autres excellents titres du même genre sur la plateforme.

En ce sens, le jeu de Sucker Punch Productions n’est pas le plus original de la génération, mais c’est probablement celui qui retient le mieux les leçons des jeux qui l’ont précédé. Ainsi, son monde ouvert est magnifique, vivant et un vrai plaisir à explorer, mais sans être artificiellement chargé. Ses combats sont addictifs et rythmés, mais savent s’adapter au niveau du joueur derrière la manette. Et son ambiance, surtout avec le doublage en japonais, vous amènera tout droit dans un film de Kurosawa.

L’histoire japonaise vous intéresse? Vous avez toujours rêvé de devenir un redoutable samouraï? Vous risquez d’avoir un coup de cœur pour Ghost of Tsushima.

God of War

Tout ce que vous avez lu sur le plus récent God of War au cours des dernières années est vrai: le titre de Santa Monica Studio est l’un des chefs-d’œuvre incontestables de la PS4.

Menée à nouveau par Cory Barlog, ces retrouvailles avec Kratos ont donné lieu à un grand renouveau pour la franchise de Sony, alors que ce dernier God of War, qui s’appuie sur la mythologie nordique, bénéficie d’un gameplay revu, de graphismes léchés et d’une histoire qui jette un regard différent sur les relations père-fils. Le fait que le jeu soit réalisé comme un seul long plan-séquence vaut lui aussi le détour.

Que la mythologie soit votre tasse de thé ou non, si vous aimez les jeux d’action-aventure, rendez-vous service et essayez God of War.

Horizon Zero Dawn

Après des années à travailler sur la série Killzone, Guerrilla Games a effectué un virage à 180 degrés en présentant Horizon Zero Dawn, un RPG d’action où le joueur incarne Aloy, une chasseuse qui doit survivre dans un monde post-apocalyptique dominé par les machines.

Entre l’exploration, les phases de combats qui utiliseront votre logique, les moments d’infiltration et la personnalisation des habiletés d’Aloy, le studio néerlandais a su donner vie à une nouvelle franchise complète, mais tout de même accessible, qui vous transportera dans un univers unique.

Autre bonne raison de (re)jouer à Horizon Zero Dawn: la suite des aventures d’Aloy, Horizon Forbidden West, doit arriver au cours des prochains mois sur PS4 et PS5. C’est donc le moment idéal pour plonger dans la franchise!

Marvel's Spider-Man

Le personnage de Spider-Man a donné lieu à une panoplie de bons jeux à travers les années, mais peu (peut-être à part Spider-Man 2 sur PS2, Xbox et GameCube) sont aussi réussis que Marvel’s Spider-Man, développé par la talentueuse équipe d’Insomniac Games.

Que vous vous balanciez d’un immeuble à l’autre dans cette magnifique reproduction de la ville de New York ou que vous vous attaquiez aux vilains dans la solide campagne du titre, vous aurez le souffle coupé par la qualité de l’aventure.

Coloré et drôle, Marvel's Spider-Man est amusant à vous en faire perdre la notion du temps. Le jeu regorge de missions connexes et de tâches à accomplir, mais c’est son atmosphère et le vent de liberté qu’apportent ses mécaniques qui vous feront oublier le monde réel pendant des soirées entières. Un jeu lumineux, qui se veut un remède contre le cynisme et la grisaille ambiante.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Ne vous méprenez pas, le cinquième Metal Gear Solid est définitivement encore l’œuvre d’Hideo Kojima, mais amène tout de même la franchise vers de nouveaux horizons. Ce faisant, le titre abandonne les aventures un peu plus linéaires des premiers volets en faveur d’un monde du style «sandbox» et d’un système de missions qui vous laisse accomplir votre devoir de la façon que vous voulez.

Attendez-vous donc à de l’infiltration intense, une panoplie de gadgets et d’armes et un facteur de rejouabilité quand même très intéressant. La trame scénaristique n’est peut-être pas le point fort du périple ce coup-ci, mais le gameplay est exaltant et vous fera vous lever de votre siège plus d’une fois.

En d’autres mots, est-ce qu’on a affaire à un classique indémodable comme les deux premiers Metal Gear Solid? Peut-être pas. Mais est-ce qu’il s’agit de l’un des volets les plus ambitieux de la série? Ça ne fait aucun doute. Et à petit prix, MGS 5 vous offrira des heures et des heures de plaisir.

Persona 5

Sixième jeu de la franchise Shin Megami Tensei: Persona, Persona 5 se déroule à Tokyo et suit l’histoire d’un lycéen, que l'on contrôle, connu sous le surnom de Joker. Après avoir été accusé faussement d’agression et mis en probation, votre personnage est transféré dans une nouvelle école et mis sous la tutelle d’un ami de sa famille.

Durant l’année scolaire, Joker et d’autres étudiants qui deviendront ses amis s’éveilleront à un pouvoir spécial. Une nouvelle dimension surnaturelle, le Metaverse, se dévoilera aussi à eux. Dans cette dimension, ils forment un groupe de justiciers et combattent des personnages qui sont corrompus dans la dimension réelle.

Comme ses prédécesseurs, le RPG d’Atlus intègre des éléments de jeu de rôle et d’explorations de donjons, en plus d’ajouter des scénarios de simulation sociale. Persona 5 promet une centaine d’heures de jeu remplies d’intrigues, de drames et d’humour. Il a d’ailleurs été nommé par plusieurs médias comme l’un des meilleurs jeux de la décennie, alors qu’il a été acclamé par la majorité des critiques.

Red Dead Redemption 2

Certains membres de la rédaction de Pèse sur start diront que Red Dead Redemption 2 est trop long et peut-être même trop lent. D’autres réagiront alors avec vigueur en arguant que le plus récent titre de Rockstar Games est absolument parfait comme il est. De ce côté-là, c’est effectivement assez subjectif.

Par contre, ce qui est indéniable, c’est que le monde de Red Dead Redemption 2 est immense, regorge de surprises et se veut un réel plaisir à explorer de fond en comble. Tout y est vivant, et que ce soit à cause d’un des différents groupes criminels, d’un photographe perdu ou d’une créature légendaire à chasser, vous ne vous y ennuierez absolument pas.

Ajoutez à ça une longue quête principale scénarisée avec soin, des personnages attachants, de même qu’une attention aux détails démesurée et vous obtenez l’un des titres au monde ouvert les plus réussis de la génération... et peut-être même de tous les temps.

The Last of Us Part II

Par ses choix scénaristiques, et même sa structure en général, The Last of Us Part II a fendu en deux clans la planète gaming. Mais, peu importe sa position, il faut l’admettre: il s’agit d’un autre coup de maître de la part de Naughty Dog.

Après un premier volet célébré par la communauté et les critiques, le studio a pris un chemin un peu plus tortueux pour la suite de sa saga post-apocalyptique, qui amène le joueur dans un champ miné de dilemmes moraux, de rebondissements crève-cœur et de scènes qui coupent littéralement le souffle.

De ce fait, la trentaine d’heures de Last of Us Part II est éprouvante mentalement et l’aventure peut parfois être difficile à digérer. En même temps, par contre, le titre est magnifique, le gameplay est nerveux et, surtout, l’expérience est unique, tout particulièrement pour un jeu vidéo. Et, par-dessus tout, elle vaut la peine d’être vécue.

The Last of Us Part II reste ainsi avec vous pour longtemps, vous fait réfléchir et prouve que les jeux n’ont pas toujours besoin d’être «amusants» pour être des chefs-d’œuvre.

The Witcher 3: Wild Hunt

Pour le meilleur et pour le pire, l’une des raisons pourquoi Cyberpunk 2077 a autant déçu est probablement parce que CD Projekt Red nous avait tellement subjugué quelques années plus tôt avec The Witcher 3: Wild Hunt, son gigantesque RPG d’action aussi éblouissant que complet.

Ainsi, c’est l’une des très nombreuses preuves de la qualité de Witcher 3, qui a su surprendre et faire sa marque auprès des joueurs avec son histoire aussi touchante, drôle que captivante, son immense monde ouvert à explorer et ses excellentes séquences de combat. Ce n’est pas pour rien que Geralt of Rivia se retrouve un peu partout ces jours-ci!

Si les épopées fantastiques vous intéressent (et que vous avez BEAUCOUP de temps à investir), sautez sur The Witcher 3, vous ne le regretterez pas.

Uncharted 4: A Thief's End

Quand on parle de Naughty Dog ces temps-ci, il est souvent question de Last of Us, mais il ne faut pas oublier que la PS4 a eu droit à deux (ou un et demi, selon votre vision des choses) Uncharted et que ceux-ci sont loin d’être mauvais... bien au contraire!

Avec Uncharted 4: A Thief’s End, le studio américain a réussi à clore la boucle des aventures de Nathan Drake avec un regard plus mature, tout en conservant ce qui a fait le succès des premiers volets de la franchise: de l’action prenante, de magnifiques lieux à fouiller et une trame narrative solide, qui s’attarde cette fois-ci encore plus à ses protagonistes.

Encore une fois, c’est Naughty Dog à son meilleur, qui offre aux joueurs sur PS4 un autre périple qui rendrait Indiana Jones jaloux.

What Remains of Edith Finch

Ce n’est pas parce qu’un jeu est court qu’il ne peut pas marquer votre esprit pour des années. What Remains of Edith Finch fait exactement ça en vous plongeant dans une multitude de tranches de vie (et de mort) d’une famille décimée par ce qui ressemble à une malédiction (ou juste beaucoup de malchance).

Plus concrètement, le titre indépendant nous fait revivre les derniers instants de plusieurs membres de la famille d’Edith Finch. On en apprend alors davantage sur chacun en voyant le monde à travers leur perspective unique. Cela donne également l’occasion d’expérimenter avec différents styles de gameplay et de créer un ensemble aussi éclectique que le clan Finch.

Les jeux d’aventure du style «walking simulators» peuvent en faire sourciller quelques-uns, mais What Remains of Edith Finch va au-delà des conventions du (jeune) genre avec une série de fables bouleversantes qui vous accrocheront tout au long de votre expérience.

