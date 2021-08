Nous imaginons les réactions de Jean Airoldi aux looks de Coderre

Partager







Lundi, nous apprenions que le prince de la mode, Jean Airoldi, allait se joindre à l'équipe Denis Coderre et briguer un poste de conseiller municipal dans Verdun.

• À lire aussi: [PHOTOS] En 2004, Jean Airoldi nous a donné des idées de costumes d'Halloween

Pour souligner ce saut en politique pour l’homme de 54 ans, nous aimons nous imaginer ce que ce dernier aurait pensé des looks de son «futur boss» à travers les années.

Voici donc quelques classiques portés par Denis Coderre et ce qu’en a probablement pensé le donneur de contraventions:

Cravate noire

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

«Parfait. Très facile à agencer avec de nombreux accessoires, dont une enveloppe brune.»

Urbain chic

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«Que ce soit pour une journée au bureau, un dîner d’affaires, un souper spaghetti ou un tour de moto, ce look intemporel et passe-partout est toujours un choix gagnant. Points boni pour les montures de lunettes audacieuses et les airpods qui font jeunes.»

Classic sportif

PHILIPPE-OLIVIER CONTANT/AGENCE QMI

«Un ensemble qui donne envie de bouger. Polo Hugo Boss, short Adidas, espadrilles New Balance. Style impeccable qui peut être porté autant au tennis qu’à la Formule E. Par contre, très très très blanc. Pourrait ne pas résister aux éclaboussures de scandales. Proposition de remplacer la grosse raquette par une raquette de grosseur normale, beaucoup plus discrète.»

Multicouches

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

«S’il y a une chose que l’ancien maire a comprise, c’est le principe des couches. Sur cette photo, Denis porte au moins trois manteaux, nous prouvant qu’il n’a pas peur de suer un peu pour être à la mode.»

Explorateur de l'underground

«Toujours au courant de l’underground, ce kit mignon est ce qu’il vous faut pour littéralement vous promener sous les rues de la ville. Ce n’est pas parce qu’on est entouré de marde qu’on a besoin de se laisser aller.»

Sportif urbain

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

«Parfait pour toutes les intempéries, cette tenue élégante mais utile ne passera pas inaperçue lorsque vous traverserez un quartier huppé pour vous rendre au parc le temps de prendre une bière avec les amis (avant 20h bien entendu). Mais si je suis honnête et que je ne me présente pas pour lui, je dirais contravention de style parce que c'est vraiment laid.»

Bonne chance à tous les candidats.

Aussi sur le Sac:

s

s