WarioWare: Get it Together: voici les 8 premières minutes de la démo [VIDÉO]

Nintendo offre sur Nintendo eShop une démo très amusante du prochain jeu de la série WarioWare. Pèse sur Start l’a essayée et vous présente les 8 premières minutes complètement disjonctées!

Le chaos règne toujours dans WarioWare! Le jeu, composé d’une centaine de mini-jeux tous plus étranges les uns des autres, nous promet des soirées de délire en solo ou avec des amis. Un gros changement dans le style de jeu amène un vent de renouveau à WarioWare, puisqu’on incarne maintenant les personnages tirés de la franchise.

Chaque personnage a un style de contrôle unique et des habiletés spécifiques, ce qui donne une approche très différente aux mini-jeux.

Pour vous donner un avant-goût, nous avons testé la démo. Voici donc les 8 premières minutes.

WarioWare: Get It Together sera certainement un jeu parfait pour les soupers en famille ou entre amis, puisque le jeu possède un mode multijoueur. Le mode histoire peut être joué en solo ou avec un ami en coop local, tandis que le mode de jeu «Variety Pack» peut être joué jusqu’à quatre joueurs sur la même console.

La démo promet un jeu qui risque de plaire à tous les types de joueurs. Bien sûr, n’importe quel titre de la série est toujours plus amusant lorsqu’on y joue en groupe, mais il sera quand même très plaisant à jouer seul puisqu’il est rare de rencontrer des temps morts entre les mini-jeux.

WarioWare: Get It Together proposera également un mode de jeu en ligne appelé «Wario Cup», où les joueurs pourront participer à des défis hebdomadaires pour gagner des trophées et de la monnaie du jeu.

La sortie de WarioWare: Get It Together est prévue le 10 septembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.