Xbox: la manette ultra colorée édition limitée de Forza Horizon 5 maintenant en précommande [PHOTOS]

Xbox a révélé, lors de sa première présentation au Gamescom, une manette édition limitée de Forza Horizon 5 aux couleurs du jeu et on capote vraiment sur son look! Dépêchez-vous de la précommander.

Ayant un panneau avant jaune transparent avec des éclaboussures de peinture rose et cyan, le design de cette manette risque de plaire, même si on n’est pas fan de la franchise Forza Horizon. Les accents rose et bleu sont repris un peu partout sur les boutons de la manette, et l’arrière de la manette est blanc, ce qui fait encore plus ressortir les couleurs vibrantes du devant.

La manette édition limitée de Forza Horizon 5 est maintenant en précommande et sortira en même temps que le jeu, soit le 9 novembre 2021.

Pour précommander la manette édition limitée de Forza Horizon 5: Microsoft Store

Pour précommander Forza Horizon 5: Amazon Canada | Microsoft Store | Amazon France

Courtoisie Xbox

