Le 6AM Club: Un club de course amateur pour commencer sa journée du bon pied

Partager







Toujours en quête de motivation pour vous entraîner? On vous invite à rejoindre la bande de lève-tôt du 6AM Club pour des séances de courses gratuites et complètement motivantes.

En effet, la mission du 6AM Club, qui a vu le jour le 6 mai dernier à Blainville, veut que le bien-être surpasse la performance. Ainsi, des rendez-vous sont donnés sur une base hebdomadaire dans plusieurs quartiers de Montréal ainsi qu’à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal pour effectuer quelques kilomètres de course à pied en groupe.

Depuis des semaines, le club partage des photos de ses séances matinales, et ça donne trop envie d'y participer. On remarque que l’esprit de communauté bat son plein lors des entraînements. La formule est définitivement gagnante.

Les séances de course sont entièrement gratuites pour la saison 2021. Vous n’avez même pas besoin de vous inscrire. Il suffit simplement de se présenter au point de rencontre de votre club (Villeray, Plateau, Atwater ou Blainville). Il est encouragé de se présenter à 5h45 du matin afin de pouvoir commencer à s’échauffer en groupe. Les courses durent de 30 à 45 minutes, selon votre vitesse. Des workouts «finisher» sont aussi offerts occasionnellement après les courses.

Pour la gang du Plateau Mont-Royal, les départs ont lieu à 6h au coin Drolet et Mont-Royal. La distance approximative du trajet est de 4.8 km (si retour au point de rencontre) ou de 6 km (si retour au Café Olimpico). On vous promet que le café du matin aura bien meilleur goût à la suite d'une course en bonne compagnie.

Le club comprend aussi des adeptes dans le coin du Marché Atwater où il est possible de longer le magnifique Canal Lachine à l'aube. Le point de rencontre est devant le Havre aux Glaces du Marché Atwater.

C’est à l’entrée du parc Jarry au coin Gary-Carter et Saint-Laurent que vous trouverez le point de rencontre du 6AM Club de Villeray. Le parcours d’environ 5 km s'immisce dans le parc ainsi que dans les alentours.

À Blainville, le point de rencontre se trouve au parc de Fontainebleau. Les trajets varient entre 5 et 7 km.

La bonne nouvelle c’est qu’il n’y a pas de nombre maximal de participants. Toutefois, les groupes de plus de 30 participants seront divisés en petits groupes. D’ailleurs, toutes les mesures reliées à la COVID-19 sont respectées lors des séances de courses.

Le 6AM Club est ouvert à tous et à toutes. Les chiens maintenus en laisse sont même acceptés.

Pour faire de l’entraînement une véritable partie de plaisir, on vous invite à suivre le 6AM Club Blainville et le 6AM Club Montréal sur Instagram afin de connaître les horaires. Les sorties sont annoncées tous les dimanches par le biais de stories.