Onlyfans renonce à bannir le contenu «sexuellement explicite»

Partager







OnlyFans revient sur sa décision et renonce à bannir les contenus sexuellement explicites.

Le fondateur et directeur général du site, Tim Stokely, avait lié cette décision initiale à la menace de grandes banques de mettre un terme à leurs relations avec OnlyFans, par crainte de voir leur réputation entachée.

«Nous avons réuni les garanties nécessaires pour soutenir notre communauté diverse de créateurs et avons suspendu le changement de réglementation prévu pour le 1er octobre», a tweeté OnlyFans.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

«OnlyFans fait front pour l’inclusion et nous continuerons à offrir un hébergement à tous les créateurs», a poursuivi le message.

La popularité d'OnlyFans a explosé pendant la pandémie de coronavirus. La plateforme revendique aujourd’hui plus de 150 millions d’utilisateurs, un chiffre multiplié par plus de 15 en deux ans seulement.

OnlyFans dit compter plus de 1,5 million de créateurs de contenu, auxquels le site dit reverser plus de 5 milliards de dollars par an»

«Pas le choix»

Dans une interview au Financial Times publiée mardi, Tim Stokely avait notamment accusé la banque américaine BNY Mellon d’avoir refusé d’effectuer des virements de comptes d’utilisateurs à ceux de créateurs.

«Nous n’avions pas le choix», avait-il alors dit de la décision de bannir «tout contenu sexuellement explicite» mais pas la nudité.

Depuis plusieurs mois, OnlyFans cherche à faire évoluer son image afin de la rendre plus respectable. Aujourd’hui, les contenus mis en avant sur la plateforme n’ont rien de sexuel ni d’érotique, la plateforme mettant l’accent sur les vidéos de recettes de cuisine, de fitness ou de conseils santé.

Des réactions partagées

«C'est mon principal revenu [alors] c'est un soulagement car de tout transférer allait prendre plus d'un seul mois. On est pas mal toutes contentes de la décision. On s'est fait entendre je crois», se réjouit la créatrice de contenu Jade Lavoie. Elle reste toutefois sur ses gardes : «j'ai quand même ouvert d'autres plateformes parce que visiblement on ne peut pas faire confiance à personne».

Même méfiance du côté de la créatrice de contenu Bianca, sous le nom de Venom Girl : «d'un côté, c'est un soulagement, mais de l'autre je me demande pour combien de temps [les règles vont rester ainsi]. Je me demande pourquoi ce changement soudain de décision. Je trouve que la plateforme manque de stabilité».

Depuis plusieurs mois, Bianca, mère monoparentale de trois enfants, dépend entièrement de OnlyFans pour son revenu depuis plusieurs mois. Avec ses 150 abonnés, elle fait environ 1500$ par mois. Elle craignait de retourner sur l'aide sociale à partir du 1er octobre, avant que la plateforme ne se ravise ce matin. «Beaucoup de filles sur mon groupe parlent de changer de plateforme malgré la nouvelle», mentionne Bianca.

La créatrice de contenu Émilie Bérubée est contente de la nouvelle, mais se dit déçue parce qu'elle avait déjà commencé des démarches pour amener sa clientèle vers une autre plateforme. «Je trouve ça plate dans un sens d'avoir tout fait ça pour rien, mais en même temps je suis vraiment contente de ne pas être obligée d'envoyer tout le monde ailleurs et de ne pas avoir à recommencer. Je suis un peu entre les deux, mais malgré tout très contente».

La créatrice de contenu Stacie Doll se dit elle aussi «mitigée» par cette annonce. «Ce que je comprends c'est que c'est "suspendu" et pas définitif, je n'ai rien reçu encore de leur part», affirme-t-elle.

Dans ses stories Instagram, la créatrice de contenu Hélène Boudreau, connue pour avoir exhibé une partie de ses seins dans sa photo de finissante de l'UQAM, se réjouit de cette annonce. «Je ne perds pas ma job, tout continue comme avant. C'est vraiment wack qu'ils ont annoncé ça et qu'après cinq jous, qu'ils n'annoncent plus ça, mais la vie continue. Si vous comprenez le stress qu'on a vécu avec l'annonce de Only qui fermait, pis là de ce matin qu'il ne ferme plus. Nous on a tous pensé qu'on perdait nos jobs, des milliers de dollars. J'ai vécu un grand stress et des amis aussi».

«Je suis juste sous le choc et très très émotive parce qu'on a été rejeté, bashé, jugé pis toute la communauté de Only on s'est rallié ensemble et on a fait entendre notre voix et on a gagné», ajoute-t-elle, visiblement émotive.

Hélène espère que cette annonce fera progesser les mentalités. «Je suis vraiment vraiment contente et j'espère que ça va changer beaucoup de choses dans la communauté. On est tellement tellement jugé, je trouve que c'est une victoire en soi, dit-elle en versant quelques larmes. Je suis tellement émotive, mais encore en 2021, on est tellement jugées et les plateformes nous rejettent, mais on est encore là et on va continuer. Ils ont vu qu'ils perdaient beaucoup sans nous donc ils ont remis leur décision pis ils se sont dit qu'ils allaient nous garder parce qu'ils perdent beaucoup».

- Avec des informations de l'AFP