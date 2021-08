The Matrix 4: le nom du film et un aperçu dévoilés à CinemaCon

Partager







Pour ceux qui attendent le prochain titre de La Matrice avec impatience, dont moi-même, chaque parcelle d'information est accueillie avec enthousiasme, aussi petite soit-elle. Warner Bros a enfin dévoilé le titre du film et une bande-annonce, et même si on ne peut pas vous montrer l'extrait, une simple description fera certainement plaisir à beaucoup de fans.

C'est dans le cadre de CinemaCon mardi que Warner Bros a dévoilé que le quatrième chapitre de la franchise s'intitulerait The Matrix: Resurrections. Deadline offre une description de la bande-annonce qui accompagnait le dévoilement, alors voici notre interprétation:

La bande-annonce commence avec Neil Patrick Harris, qui semble incarner un thérapeute, et Neo, évidemment incarné par Keanu Reeves. Ils sont à San Francisco, où Neo semble se sentir coincé dans un monde monotone, un peu comme celui du film de 1999. Il ne comprend pas son environnement.

« Suis-je fou? » demande Neo. « Nous n'utilisons pas ce mot, ici » répond le personnage de Harris. Selon Deadline, Neo voit ensuite Trinity, incarnée par Carrie-Anne Moss, qui lui demande s'ils se sont déjà rencontrés.

On voit ensuite des pilules bleues se déverser dans un évier, avec la chanson « White Rabbit » de Jefferson Airplane qui joue en arrière-plan. Une belle référence au premier film, où le concept du lapin blanc revient à plusieurs reprises. Puis, un plan de Neo qui se transforme en un vieil homme dans le miroir et un jeune Morpheus qui lui dit « C'est le temps de s'envoler », en lui donnant une pilule rouge.

Toujours selon Deadline, on voit ensuite des acrobaties dans les airs et des arts martiaux.

Permettez-moi d'émettre une théorie, en tant que grande, grande fan de la franchise: est-ce un univers où Neo n'aurait jamais pris la pilule rouge? Ce scénario serait intéressant à explorer!

Sinon, côté avant-goût, c'est tout ce que l'on a pour le moment. Espérons que cet extrait sera partagé sur le web très bientôt, car le film se fait attendre depuis près de 20 ans!

The Matrix: Resurrections, réalisé par Lana Wachowski, devrait voir le jour le 22 décembre 2021.

