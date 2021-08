The Office: NBC prêt à donner le feu vert à un reboot

Partager







Aurons-nous bientôt droit à de toutes nouvelles aventures de la Dunder Mifflin Paper Company sur nos écrans? S’il n’en tenait qu’au réseau NBC, ce pourrait bien être le cas.

• À lire aussi: The Office: les dernières scènes ont été une «torture émotionnelle» pour Steve Carell

• À lire aussi: The Office: John Krasinski réunit tous les acteurs de la série pour le mariage de deux fans [VIDÉO]

En entrevue avec Deadline lundi, la cheffe de contenu de NBCUniversal, Susan Rovner, a dit que le diffuseur, qui a présenté la mouture américaine de The Office entre 2005 et 2013, était prêt à donner le feu vert à un reboot de la série culte.

«Dès que Greg Daniels [le créateur de la série] veut faire [un reboot], nous sommes prêts», a lancé la dirigeante lors d’une table ronde au Festival international de la télévision d’Édimbourg.

Rovner aurait toutefois initialement esquivé la question, avant de préciser qu’un retour de The Office reposait plutôt sur les épaules de Daniels, l’un des piliers du remake américain de l’œuvre britannique créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant.

Comme le rapporte le magazine People, Greg Daniels avait mentionné en janvier dernier que l’arrivée de la série sur le propre service de diffusion sur demande de NBC, Peacock, laissait davantage la porte ouverte à un reboot qu’auparavant, mais qu’il n’y avait «certainement pas de plans pour l’instant».

«Les gens sont plus ouverts à cela en ce moment, visiblement. Le problème est: que reste-t-il à raconter sur les personnages?», avait-il ajouté, précisant qu’il serait ouvert à faire un épisode spécial de réunion, similaire à celui de Friends paru récemment.

Dans une autre entrevue avec Collider, Daniels avait également mentionné que son agenda chargé pourrait compliquer la mise en chantier d’un reboot de The Office, même si rien n’était «impossible».

«Ce n’est certainement pas impossible. Je voudrais être impliqué et j’ai deux autres séries sur lesquelles je travaille en ce moment», avait-il souligné.

De son côté, ce n’est pas la première fois que NBC clame haut et fort son désir de diffuser un reboot de The Office. En 2019, l’une des dirigeantes du réseau, Bonnie Hammer, avait insisté en disant que son «souhait» et son «but» étaient que NBC donne le feu vert à de nouvelles aventures de Michael, Dwight, Pam, Jim et les autres.

À VOIR AUSSI

s

s