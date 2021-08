Voici les 25 plus belles coupes Longueuil de 2021

Partager







Chaque année, le USA Mullet Championships récompense les plus belles coupes Longueuil aux États-Unis.

L’an de grâce 2021 ne fait pas exception à la règle, et on pourrait même parler d’un grand cru quand on considère que presque 30 années se sont écoulées depuis l’âge d’or de la coupe de cheveux «sérieux en avant, party en arrière».

Pour voir les candidats, c’est dans la vidéo CI-HAUT.



Et si vous vous sentez investis d’une mission et avez le goût de participer à l’élection du plus longueuillois des Américains, ne vous gênez pas!



Juste à cliquer sur ce lien et à suivre les instructions!



Vous avez jusqu’au 29 août à 23h59.

