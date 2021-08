Voici tous les lieux et les activités qui seront interdits aux non-vaccinés

Partager







On en sait maintenant plus sur le passeport vaccinal qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain au Québec. Pour vous permettre de vous y retrouver, on vous a préparé une liste complète des lieux et des activités auxquels on ne pourra accéder que sur présentation du passeport vaccinal.

Une preuve vaccinale sera exigée de toute personne âgée de 13 ans ou plus. Une période tampon a été fixée du 1er au 15 septembre, durant laquelle aucune sanction ne sera appliquée.

LE PASSEPORT SERA REQUIS

Divertissement

Salles de spectacle;

Stades et arénas;

Auditoriums;

Cinémas;

Tout autre type de salle ou de lieu où sont présentés des arts de la scène, des matchs sportifs ou des films.

Restauration

Bars et restaurants, incluant les terrasses;

Salles à manger d'établissements de restauration rapide;

Discothèques;

Microbrasseries;

Distilleries;

Aires d’alimentation des centres commerciaux.

Événements et festivals

Événements et festivals se déroulant à l’extérieur et comptant plus de 50 participants;

Matchs sportifs ou spectacles (pièces de théâtre, concerts musicaux, etc.) dans des stades extérieurs;

Spectacles de musique ou d’humour sur scène extérieure;

Compétitions de sport associatif ou de haut niveau;

Cinémas en plein air;

Foires agricoles, salons de métiers d’art;

Festivals ou fêtes à vocations multiples;

Marches, marathons, circuits de vélo;

Tournois de golf;

Parcours immersifs ou déambulatoires.

Sports et activités physiques

Basketball, football, rugby, baseball, soccer, hockey, dek hockey, handball, kinball, volleyball, ringuette, softball, water-polo, crosse;

Karaté, judo, boxe olympique, kick boxing, lutte olympique, taekwondo;

Squash, spikeball, balle au mur, racquetball;

Tennis, badminton, pickleball, tennis de table en double;

Aviron double, canoë-kayak à deux ou plus, bateau dragon, rafting;

Natation artistique en duo ou en équipe;

Patinage artistique en couple ou synchro;

Cheerleading;

Curling ;

Ultimate frisbee;

Crossfit;

Patinage de vitesse;

Escrime.

Sports, lorsque pratiqués à l’intérieur

Escalade;

Haltérophilie;

Natation;

Natation artistique individuelle;

Patinage artistique simple;

Plongeon;

Gymnastique;

Salles d’entraînement;

Danse;

Trampoline;

Toutes les activités sportives offertes sous forme de cours ou d’entraînement de groupe: spinning, pilates ou yoga, cours de natation, etc.

Autres activités

Chute libre intérieure dans une chambre d’envol verticale;

Centres d’amusement avec trampoline;

Paintball, laser tag;

Karting;

Manèges;

Jeux d’évasion;

Centre d’amusement pour enfants (jeux gonflables, piscines à balles, etc.);

Village de type historique ou thématique (ex.: village du père Noël);

Lieux de pratique des jeux de quilles, de billard ou autres de même nature;

Zoos, jardins zoologiques, aquariums et sites de même nature;

Biodôme, planétariums, insectariums;

Jardins botaniques;

Salons et expositions.

LE PASSEPORT NE SERA PAS REQUIS

Sports, lorsque pratiqués à l’extérieur

Tennis;

Golf;

Athlétisme, biathlon, triathlon;

Tir à l’arc;

Équitation;

Ski alpin, ski de fond, ski nautique, surf des neiges, télémark;

Vélo de route et de montagne;

Aviron simple et canoë-kayak simple;

Pétanque;

Planche à pagaie, voile en simple;

Randonnée pédestre, course à pied.

Le passeport vaccinal ne sera pas requis pour les sports et les activités pratiqués dans le cadre d’un programme de sport-études ou de concentration sportive, sauf dans le cas de certaines compétitions interscolaires.

Restauration

Les services de commande à l’auto;

Les comptoirs pour emporter.

Les personnes en situation d’itinérance seraient exemptées de l’obligation de présenter un passeport vaccinal pour accéder aux salles à manger et terrasses des restaurants.

Autres activités