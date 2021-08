6 adresses où déguster les meilleurs plateaux de fruits de mer

Partager







Fanatiques de fruits de mer? On dresse la table pour vous: homard, crabe, crevettes, huîtres, pieuvre, calmars et moules...

Pour un véritable festin de l’océan, voici donc 6 adresses partout à Montréal où déguster les meilleurs plateaux de fruits de mer.

Alerte nouvelle adresse à Montréal! Pincette, ce bar à homard ouvre ses portes dans le Vieux-Montréal et promet d’offrir les meilleurs homards de la Côte Est canadienne disponible toute l'année. De plus, ce shack à homard propose un bar à crudités et divers plateaux de fruits de mer. On a même droit de commander un complément de beurre avec les queues de homard grillées... Miam!

94 rue Saint-Paul Est, Montréal

L’adresse de gastronomie péruvienne Sol y Mar est une véritable institution de la rue Saint-Hubert. Également ouverts à Laval, les gourmands se précipitent à leurs tables pour se rassasier des fameux plateaux de fruits de mer frits. La grande assiette est composée de crevettes, de poissons et de calmars, nappés d’une sauce piquante et garnis de tomates, d’oignons rouges, de grains de maïs et de tranches de limes.

7610 rue Saint-Hubert, Montréal ou 443 boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

Contre vents et marées, le restaurant Lucille’s Oyster Dive dispose durant toute l’année d’un bar à huîtres et de divers plateaux impressionnants de fruits de mer. Dans ses quatre restaurants, on peut commander cette grande assiette composée de six huîtres, six crevettes, six palourdes, d’un crabe et d’un homard. On accompagne le tout d’une flûte de champagne pour une expérience des plus aphrodisiaques.

5669 Avenue de Monkland, Montréal

Pour déguster un plateau de fruits de mer au confort de chez soi, le traiteur Shrimpin’ Seafood est l’adresse qu’il vous faut découvrir. Ayant vu le jour durant la quarantaine, l’an dernier, la propriétaire d’origine camerounaise, présente des plateaux aux saveurs sénégalaises, camerounaises et créoles. Crevettes géantes, pattes de crabes des neiges, queue de homard, tentacules de pieuvre et calmars frits sont au menu. Les plateaux sont garnis de pommes de terre et d’épis de maïs. La livraison est disponible tout comme le ramassage dans le quartier Côte-des-Neiges.

Commande seulement sur la page Instagram de Shrimpin’ Seafood

Dans une ambiance festive où la musique des années 90, les cocktails exotiques et la cuisine hawaïenne sont en vedette, le restaurant The Farsides est l’endroit le plus cool pour se délecter d'un plateau estival de fruits de mer. On y retrouve un homard complet de la Gaspésie, des crevettes tigres, des moules et des épis de maïs frais du Québec; le tout badigeonné d’une sauce à l’ail épicé du chef.

690 Notre-Dame Ouest, Montréal

Autre adresse qui gagne à être connue : ChefOuiChef. En effet, le service de traiteur est bien connu de la communauté noire pour ses plateaux de fruits de mer qui émerveillent les papilles gustatives. Chef à domicile, le cordon bleu Joël Ntambe possède une façon unique de mariner ses fruits de mer. Le plateau pour quatre personnes contient : une salade de pommes de terre aux fruits de mer (goberge, moules, pieuvre et pétoncles), des pattes de crabe frais, des crevettes géantes d’Argentine marinées aux fines herbes, des moules marinées, deux homards du Québec et la sauce secrète de ChefOuichef!

Commande sur site web

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s