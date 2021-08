Économisez 100$ sur les casques sans fil Bose 700

Partager







Si vous êtes à la recherche d’un casque sans fil, c’est votre jour de chance, puisque les Bose 700 sont actuellement offerts au rabais! Faites vite, l’offre se termine le 3 septembre.

Le casque Bose 700 possède une technologie de réduction de bruit, ce qui en fait un accessoire idéal pour les vidéoconférences ou pour écouter vos albums préférés au travail, à la maison ou dans vos déplacements.

Jusqu'au 3 septembre, le casque sans fil Bose 700 est offert à 379,99$ au lieu de 479,99$, en deux couleurs: noir ou argent.

De plus, pour une durée limitée, obtenez le casque en couleur or rose et blanc pour seulement 329,99$.

Pour acheter le casque sans fil Bose 700 or rose/blanc: Amazon Canada | Bureau en gros | Amazon France

