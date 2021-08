Gearbox s'installe à Montréal

Partager







Le studio de jeu Gearbox, fondé au Texas il y a deux décennies, va ajouter une autre antenne québécoise à son écosystème en s’installant à Montréal.

• À lire aussi: Voici où précommander la Xbox Series X édition Halo Infinite

• À lire aussi: Meilleurs jeux de PS4: la sélection de Pèse sur start

L’investissement, qui atteint 200 millions $, a été annoncé jeudi.

Le Gearbox Studio Montréal va permettre de créer 250 emplois dans la métropole. Il s’ajoute au studio de Gearbox dans la Vieille-Capitale, qui a ouvert ses portes en 2015.

Ce sont Sébastien Caisse et Pierre-André Déry qui vont copiloter le nouveau studio montréalais. Ils cherchent d’ores et déjà à recruter des développeurs de jeux.

«Gearbox Studio Québec étant bien établi, notre investissement dans un nouveau studio à Montréal offre une nouvelle perspective intéressante pour les talents de la métropole, qu’ils souhaitent travailler sur les franchises Gearbox existantes ou contribuer à donner vie à de nouvelles idées originales. Grâce au leadership de Sébastien et de Pierre-André, je sais que l’extraordinaire communauté locale de conception de jeux accueillera Gearbox Studio Montréal, et son équilibre entre la force d’une société établie et la culture de l’équipe locale, comme un ajout nécessaire à la ville», a indiqué le fondateur de Gearbox Entertainment, Randy Pitchford.

Gearbox est notamment derrière la franchise à succès Borderlands.

À VOIR AUSSI

s

s