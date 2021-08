Il ne manque pas de shows à voir dans la métropole

Partager







C’est clair que la programmation de shows et de festivals à Montréal est moins importante qu’avant la COVID-19, mais il y a quand même bien des choses qui se passent dans la métropole si vous avez envie de sortir. En voici une sélection, concentrée dans les semaines après la rentrée.

• À lire aussi: Oui, les bars étudiants de Montréal sont ouverts (et ils ont hâte de vous voir)

• À lire aussi: Les quatre applications les plus utiles pour planifier ses déplacements à Montréal

Le Festival des arts de ruelle

Le Festival des arts de ruelle (FAR) bat son plein depuis le 12 août. Cette année, les moments et les lieux des performances artistiques ne sont annoncés qu’à la dernière minute sur les réseaux sociaux. Alors gardez l’oeil ouvert : vous pourriez tomber sur une performance de La Bronze, Bermuda ou encore Thierry Larose en plus d’assister à des moments magiques d’art circassien.

Jusqu’au 12 septembre

Festival MUTEK

Encore une fois cette année, la programmation du Festival MUTEK est riche! Vous pourrez assister gratuitement dans le Quartier des spectacles à des concerts de Ouri, MAYSUN et Poirier. Différentes performances d’arts numériques sont aussi au programme : ça vaut vraiment le détour!

• À lire aussi: Les meilleures idées de dates à Montréal pour vous démarquer de la compétition

Du 24 août au 5 septembre

Lancement de Le tournant Deluxe d’Amay Laoni

Si vous aimez la pop aux sonorités avant-garde, ne manquez pas le lancement du nouvel album Le tournant Deluxe, d’Amay Laoni. C’est à la salle Le Ministère, sur Saint-Laurent, et les places sont limitées : achetez vos billets en prévente parce que jusqu’à maintenant, partout où elle passe, les gens l’aiment. Faudrait pas manquer votre coup.

Le 26 août à 20h au Ministère

Concert de Neomi

Si vous n’êtes jamais allé au Petit Campus, c’est votre chance de vous y initier : Neomi y donnera un concert le 28 août. Si vous n’êtes pas encore fan de vous rassembler dans des lieux clos, mais que vous aimez sa pop rock, pas de problème : le show est aussi offert... en réalité virtuelle! Avec un casque de VR, ou simplement sur votre ordi.

Le 28 août à 20h au Petit Campus

L'après-première d’Original Gros Bonnet

Le groupe de rap jazz Original Gros Bonnet (O.G.B., pour les intimes) donnera le 28 août son «plus gros show depuis longtemps», et on sent qu’ils ont hâte! Après tout, ce sera la première fois qu’ils présenteront les chansons de leur album Tous les jours printemps sur une scène montréalaise, après avoir fait quelques festivals en région cet été. L’album est sorti en 2020 : on comprend pourquoi on n’a pas eu droit à une avant-première, et on compte bien profiter de l’après-première.

Le 28 août au La Tulipe

Série de concerts sur l’eau au parc Jean-Drapeau

Les concerts à Contre-Courant se déroulent sur l’eau : les artistes performent sur une scène flottante. Du 1er au 4 septembre, l’événement se tiendra sur la plage Jean-Doré, au parc Jean-Drapeau. Vous pouvez l’écouter à partir de la plage ou directement dans l’eau : des embarcations sont disponibles sur réservation. Les têtes d’affiche de chaque soir sont, dans l’ordre : Ariane Moffatt, Safia Nolin, Lido Pimienta et Dan Magnan.

Du 1er septembre au 4 septembre sur la plage Jean Doré

Jokes Chapeau Maman Magie Piano de Pierre-Yves Roy-Desmarais

L’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais sera en spectacle pour deux soirs à L’Olympia, en octobre, mais si vous voulez le voir dans une plus petite salle avant, c’est votre chance : il sera de passage au Théâtre Desjardins à LaSalle en septembre.

Le 3 septembre à 20h au Théâtre Desjardins à LaSalle

Festival MEG

Mike Shabb, Omnikrom, Misstress Barbara, Robert Robert et plusieurs autres seront de cette 22e édition du festival électro et hip-hop. L’événement phare de la rentrée promet plein de nouvelles découvertes également puisque la scène émergente sera vraiment mise de l’avant.

Du 4 au 6 septembre au parc Jean-Drapeau

Les Francos de Montréal

Oui, les Francos sont de retour cette année! Et la programmation, quoi que moins longue qu’à l’habitude, est à jeter par terre. Sarahmée, Klô Pelgag, Bleu Jeans Bleu, Koriass & FouKi, Jérôme 50... Avouez que vous trépignez déjà d’excitation à la lecture de ces noms.

Du 9 au 11 septembre

Le Petit Cinéma Douteux – Projection de vidéos louches de qualité relative

Le Petit Cinéma Douteux est la sortie de choix pour décrocher d’une semaine de cours. On y présente des extraits, tous aussi absurdes et louches les uns que les autres, provenant de VHS ou encore des bas-fonds d’internet. C'est un rendez-vous!

Le 10 septembre à 19h au Théâtre Sainte-Catherine

Mathieu Cyr

L’humoriste qui a été très présent sur les réseaux sociaux pendant le confinement, notamment avec ses vidéos avec Jérémy Demay CoronaVirus et COVID ciao, fera du rodage à Montréal. Tu ne veux pas manquer ça!

Le 10 septembre à 20h au Théâtre La Comédie de Montréal

Lancement de l'album Électro-Vacances de Super Plage

Super Plage, le projet électro-pop de Jules Henry, lancera un album au mythique bar à spectacle L’Esco. Quatre chansons, Vagues (avec Xela Edna), Touristes (avec Le Couleur), Les cigarettiers (avec Georgette) et Assistante radio (avec Georgette et Pilou) sont déjà sorties et ça promet!

Le 15 septembre à 21h à L’Escogriffe

Éteins les lumières de Rolly Assal

L’humoriste qu’on a pu voir à l’émission Le prochain stand-up l’an dernier présente un spectacle de stand-up de 60 minutes au Terminal Comédie Club. L’humour réfléchis de ce Québécois aux origines égyptiennes est absolument rafraîchissant!

Les 17 et 24 septembre à 20h au Terminal Comédie Club

L’actu A - Louis T

L’humoriste Louis T revient cet automne avec un tout nouveau spectacle à mi-chemin entre un one-man show et une revue d’actualité. Il y aborde les événements de la dernière année (pas seulement la pandémie) avec humour.

Le 20 septembre à 19h au Bordel Comédie Club

Le 20e anniversaire du festival Pop Montréal

Pop Montréal a 20 ans et le festival célèbre en grand. SUUNS, Cakes The Killa, Cadence Weapon, Marie-Pierre Arthur, Laura Niquay, Laura Lefebvre et Safia Nolin seront tous de la partie. C’est un rendez-vous à ne pas manquer au Théâtre Rialto et à l’Entrepôt 77.

Du 22 au 26 septembre

L’involution de Maude Landry

La jeune humoriste qui avait remporté l’Olivier de Découverte de l’année en 2018 lance finalement son premier one-woman show. L’humour désarçonnant de Maude Landry qui garde un air impassible pour lancer des blagues hilarantes vous fera assurément passer un bon moment!

Le 23 septembre à 20h au Cabaret Lion d’Or