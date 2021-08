Les Kardashians se font bâtir 2 manoirs côte à côte aussi gros que des spas

Partager







Khloé Kardashian et Kris Jenner deviendront prochainement voisines puisque leurs deux humbles manoirs côte à côte sont en finition.

On le sait tous, on a besoin d’au moins 4 résidences dispersées dans Los Angeles et la proximité de sa famille pour être heureux! Et bien les Kardashian exploitent le concept à fond. Le duo mère-fille-cadette attend impatiemment d’emménager dans ses nouveaux somptueux manoirs qui feront d’eux des voisines immédiates. On aimerait d’ailleurs saluer le courage de Khloé d’habiter à côté de sa mère.

TMZ, Backgrid. Les deux nouvelles demeures de Kris Jenner et Khloé Kardashian

L’endroit commence tranquillement à prendre forme.Les toits comprenant des panneaux solaires sont installés et les deux piscines géantes sont en construction. Évidemment, les deux demeures auront leurs cours arrière pour plus d’intimité.

Rester dans la sobriété

Le duo Kardashian aurait investi plus de 10 millions afin d’obtenir cet immense terrain dans la région de Calabasas. La maison de Khloé (la plus foncée) comprend 8 chambres, 9,5 salles de bain (10 aurait été un excès probablement) et 18 000 pieds carrés.

Du côté de la mère, on reste dans le même genre, mais avec 17 000 pieds carrés seulement. Un peu d’humilité quand même.

Adriana M. Barraza/WENN.com Khloe va sans aucun doute se rapprocher de sa mère.

3 choses qu’on se demande sur le nouveau domaine Kardashian

Est-ce qu’elles ont un tunnel souterrain? Imaginez une batcave à la Kardashian. Ou encore un tunnel en vagin comme chez Carla Delevingne! Encore voisines? Pour vrai on aime nos mères du plus profond de notre cœur, mais dans le cas des Kardashian, on a l’impression que finalement cette famille ne peut juste pas quitter le nid familial. #Tanguy Parlant de famille, où sont les autres? Pourquoi il y a juste Khloé qui emménage à côté de chez maman? Est-ce que Khloé est le chouchou? Nous exigeons des réponses.

AFP Est-ce que Kris aurait une petite préférence pour l'une de ses filles ?

