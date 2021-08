Les meilleures idées de dates à Montréal pour vous démarquer de la compétition

Partager







«Ça te dirait d’aller prendre un verre?» Avec une accroche comme celle-là, ça se peut que votre date soit un succès, mais on s’entend qu’elle ne se classera pas dans le top des plus originales. Y a de la compétition dans le milieu du dating à Montréal, donc voici des idées d’activités pas trop chères pour vous démarquer, même si vous êtes broke.

Soirées fancy au Jardin Royalmount

Le Jardin Royalmount est encore trop peu connu. C’est un grand jardin urbain où on peut danser à l’extérieur et assister à des soirées d’humour ou de musique, dans un coin de la ville où on se rend moins spontanément, sur le boulevard Décarie, près du fameux Orange Julep! Achetez vos billets à l’avance : ils s’envolent vite.

Tournée au carrefour alimentaire Time Out Market

En temps normal, on ne vous recommanderait pas d’amener votre date au food court, mais dans le cas du Time Out Market, au Centre Eaton, c’est différent : il est constitué d’une sélection des meilleurs restaurants de Montréal, mais dans une version «prix très abordables». On y trouve aussi un bar à vin, un bar à bières et même un bar à soda. Si votre potentiel-futur-partenaire est végé, carnivore, adore la bouffe haïtienne, indienne ou asiatique... il trouvera son compte : c’est l’occasion de goûter à tout!

Aller voir un match du CF Montréal

On n’y pense pas spontanément, mais un match sportif, c’est un super endroit pour une date. On vous recommande une partie de soccer du CF Montréal (équipe anciennement connue sous le nom de l’Impact), en plein milieu des nombreux partisans qui ont attrapé la fièvre du foot. Les billets ne sont pas trop chers (rien à voir avec les matchs du Canadien) – et la bière non plus!

De la musique et des expos au Festival MUTEK

Le Festival de musique électronique MUTEK a fait tout le travail pour vous pour cette suggestion-là : l’événement présente des DJ sets gratuits jusqu’au 29 août sur le Parterre du Quartier des spectacles. D’autres activités sont organisées jusqu’au 5 septembre, et après, surveillez l’offre des festivals : ils se succèdent rapidement dans le centre-ville de la métropole et ils comprennent souvent plusieurs activités gratuites, comme des expos d’art urbain ou immersif.

Aller dans un vignoble... à Laval

Cette suggestion est à garder dans ses cartes pour la fin septembre, période des vendanges, mais elle vaut la peine d’attendre! Le vignoble Château Taillefer Lafon, à Laval (oui), offre des dégustations sur place pour découvrir les différents vins et cidres de l’endroit, dans un décor champêtre, entouré des arbres aux couleurs d’automne. C’est à une trentaine de minutes du centre-ville en voiture, et le stationnement est gratuit. Si ça clique, vous pouvez même repartir avec une bouteille à boire ensemble lors de votre prochaine date...

Pique-nique romantique aux Jardins des Floralies

Les Jardins des Floralies sont l’un des secrets les mieux gardés en ville. Comme leur nom l’indique, ils sont remplis de fleurs, on y entend les oiseaux chanter, et même si c’est juste à 20 minutes de marche de la station de métro Jean-Drapeau, on n’a vraiment pas l’impression d’être à Montréal. L’entrée est gratuite : c’est l’endroit parfait pour organiser un pique-nique!

Le marché asiatique nocturne dans Chinatown

Tous les week-ends jusqu’au début du mois d’octobre, un marché nocturne dans Chinatown permet de faire un tas de découvertes culinaires pour des prix dérisoires (entre 4$ et 8$ pour les mets réguliers, et 9$ et 12$ pour les mets premium) dans des camions de bouffe de rue. C’est ouvert de 17h à 23h et c’est l’occasion idéale pour découvrir ce quartier iconique de Montréal!

