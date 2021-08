L’île de l’amour: un avant-goût sexy des candidats

Partager







L’île de l’amour arrive bientôt sur les ondes de TVA et la production nous a offert jeudi un aperçu des candidats sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo de quelques secondes, on peut admirer les premières images des participants, qui sont pour le moins... sexy!

Aucun visage n'apparaît encore, mais, disons-le, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent.

«Ils ne sont pas que beaux et belles, découvrez-les! Ils iront tous chercher l’amour au Mexique», peut-on entendre dans le court montage.

On a bien hâte de découvrir les visages qui se cachent derrière ces corps musclés. Première constatation, plusieurs candidats sont issus de la diversité culturelle qui constitue le Québec d'aujourd'hui, et c'est tant mieux!

De son côté, l'animatrice Naadei a publié sur son compte Instagram personnel, hier, une story dans laquelle elle révèle que les insulaires ont tous été choisis... La belle était aux côtés de nul autre que Kevin Lapierre, que les fans de téléréalités du Québec connaissent bien!

Quelques heures plus tard, l'animatrice a annoncé que ce n'était qu'une blague. Dommage, on était prêts pour une quatrième téléréalité pour le César du Québec.

L’émission débute avec la grande première le 12 septembre à 21h sur les ondes de TVA et TVA+.

