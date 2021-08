Une femme bannie d’un zoo à cause de sa relation inappropriée avec un chimpanzé

Partager







Une relation inappropriée entre une femme humaine et un grand singe a connu une fin abrupte alors que le zoo où ce dernier habite a dû intervenir.

Depuis plusieurs années, Adie Timmermans se rendait régulièrement au Zoo d'Anvers, en Belgique, pour voir Chita, un chimpanzé de 38 ans. Cependant, la gérance du parc zoologique a récemment interdit à la femme de se rendre a l’établissement, affirmant que ses visites fréquentes nuisaient à l’animal.

Selon ce qu’elle a raconté dans une entrevue, Timmermans entretenait une relation amoureuse avec Chita. Quand elle allait le visiter, il restait près de la vitre de son enclos pendant des heures, à lui envoyer la main et lui souffler des baisers.

«J’aime cet animal et il m’aime. Je n’ai rien d’autre. Pourquoi est-ce qu’ils veulent me l’enlever?»

La relation improbable a récemment fait les manchettes en Belgique quand Adie a appris qu’elle ne pourrait plus jamais voir l’animal. La direction du zoo a expliqué qu'en se concentrant trop sur les relations avec des humains, Chita était malheureusement mis de côté par les autres chimpanzés du zoo.

«Ce sont des animaux sociaux. Il a besoin de contact et d’interagir avec sa propre espèce» a expliqué Sarah Lafaut, curatrice du zoo. «Si tout ce qu’il fait est d'interagir avec les visiteurs, ça fait en sorte que les 15 heures par jour où le Jardin zoologique est fermé, il n’a rien à faire et reste seul. Et ce n’est vraiment pas bon pour son bien-être.»

Chita a commencé sa vie comme animal de compagnie, mais il a été donné au zoo quand ses propriétaires n'étaient plus en mesure de s’en occuper. Il ne s'est jamais adapté à vivre avec d'autres singes, et a même été impliqué dans plusieurs batailles.

Selon Timmermans, Chita n’en a pas pour longtemps à vivre. La dame croit que la fin de ses visites pourrait le blesser profondément.

«Chita a 38 ans et a socialisé avec des humains tout au long de sa vie. En moyenne, les chimpanzés vivent jusqu’à 40 ans, donc ses habitudes ne sont pas sur le point de changer», a confié la femme au Daily Mirror.

