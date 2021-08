Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [SEPTEMBRE 2021]

Partager







Microsoft a annoncé les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois de septembre.

• À lire aussi: Xbox Live Gold, Game Pass et Game Pass Ultimate: lequel choisir selon vos besoins [GUIDE]

• À lire aussi: Voici où précommander la Xbox Series X édition Halo Infinite

Microsoft propose de nouveaux jeux à découvrir pour le mois de septembre, dont l’excellent Zone of the Enders HD Collection, développé par Kojima Productions et sorti en 2012.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement en septembre:

Warhammer: Chaosbane – du 1 er au 30 septembre

Mulaka – du 16 septembre au 15 octobre

Zone of the Enders HD Collection – du 1 er au 15 septembre

Samurai Shodown II – du 16 au 30 septembre

À VOIR AUSSI

s

s