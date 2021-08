Demi Lovato a un nouveau tatouage qui couvre toute sa main

Partager







Demi Lovato a l’habitude de souligner les moments importants de sa vie avec des tatouages significatifs, et le tout dernier ajout à sa collection d’encre ne fait pas exception!

C’est pour son 29e anniversaire que l’artiste a rendu visite au populaire tatoueur Dr. Woo pour couvrir sa main.

Demi a opté pour des paroles de la chanson Infinite Universe par le groupe musical Beautiful Chorus. On peut y lire la phrase Love will live forever in the infinite universe, qu’on pourrait traduire par L’amour va durer pour toujours dans l’univers infini.

Les mots sont entourés de petites étoiles, d'une lune ainsi que de la planète Saturne, supportant donc le thème de l’univers.

Ce n'est pas son premier tattoo sur une main puisqu'iel a un Lion sur sa main droite, ce qui est symbole de force, mais aussi son signe astrologique.

Demi a expliqué dans des stories Instagram l’explication touchante derrière ce choix. La chanson Infinite Chorus parle de comment, dans la vie, même quand tout va mal et rien ne va, l’amour est toujours là pour nous aider.

Pour Demi, l’année de ses 28 ans pourrait être décrite par cette chanson. Iel voulait donc célébrer ses 29 ans en immortalisant l’année charnière que fut la dernière.

Rappelons que plus tôt en 2021, Demi a non seulement sorti un documentaire dévoilant tout sur sa surdose de drogue survenue en 2018, mais l’artiste a aussi fait son coming out en tant que personne non binaire.

Par le passé, Demi a souligné d’autres moments importants de sa vie avec des tatouages, comme sa surdose, la mort de sa grand-mère et l’importance de prendre soin de soi-même.

On adore!

