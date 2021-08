[ÈST] Éco-Cabines : Du glamping à tarif réduit cet automne

Partager







Le seul point positif lié à la fin de l’été ? La fin des tarifs de haute saison!

Heureusement, la saison des escapades se prolonge, et il est possible d’en profiter au meilleur prix possible.

En plus, l'automne est l'une des plus belles saisons pour faire des escapades.

Avec le temps qui se refroidit et l’arrivée des couleurs, s’offrir une escapade pour en profiter représente une idée de génie.

Le site de glamping [ÈST] Éco-Cabines dans la Baie-des-Chaleurs à Miguasha, en Gaspésie a annoncé plus tôt cette semaine l’arrivée de ces tarifs automnaux, et il faut sauter sur l’occasion.

Si vous avez l’impression que l’été vous est passé sous le nez, profitez du mois de septembre pour rattraper le temps perdu et faire des économies.

Les installations du site [ÈST] Éco-cabines sont situées en pleine nature et appellent au confort total.

En effet, huit éco-cabines quatre saisons sont disponibles pour la location. Elles sont toutes munies d’une toilette. Un bloc sanitaire est d’ailleurs situé au centre du site, et offre quatre salles de bain séparées complètes.

Six [Thya] pouvant accueillir deux personnes sont dispersées dans une cédrière. Aussi, deux [Ublo], installés au bord d’une falaise avec une vue incroyable, peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes.

Cet automne, on vous souhaite d’aller vous réfugier dans ce site enchanteur en milieu de forêt, sur le bord de la mer et ce, emmitouflé de vêtements chauds et confortables.

Vous pouvez d’ailleurs vous y rendre pour télétravailler dans les éco-cabines munies d’un bon wifi.

Les chiens sont aussi les bienvenus.

[ÈST] Éco-cabines.com

169$ / nuit

107, Rte de Miguasha Ouest, Nouvelle, QC