Rentrée scolaire: des vedettes québécoises ont partagé des photos de leurs enfants et c'est adorable

Partager







C'est la semaine de la rentrée scolaire, et les parents prennent fièrement leurs enfants en photo pour immortaliser cet instant précieux.

• À lire aussi: Beatrice Bouchard est revenue de la Grèce: on a compté les bikinis qu’elle a portés et les drinks qu’elle a bus

Les vedettes ne font pas exception à la règle... Voici donc quelques adorables photos de leur progéniture avant qu'elle ne rentre en classe!



1. Martin Vachon

«Dernière journée de garderie pour mon grand garçon Liam! 😱 Il commence la maternelle la semaine prochaine! Mon Dieu que ça passe vite... et pourquoi il tient un diplôme? IL SAIT MÊME PAS LIRE !!» a écrit l'humoriste et comédien en guise de légende sous la photo.



2. Jessica Barker



«Rentrée 2021/2022 pour les 2», a indiqué la fière maman de Victoria et Joséphine.



3. Coeur de Pirate

• À lire aussi: 17 vedettes québécoises qui ont beaucoup changé (ou pas) depuis l’an 2000

Instagram

Béatrice Martin, alias Coeur de Pirate, a publié une photo de la petite Romy, née le 4 septembre 2012. CM1 fait référence à un cycle d'études primaires en France, soulignant ainsi l'attachement de la chanteuse pour le pays européen.

4. Bianca Longpré et François Massicotte



«Bonne rentrée à tous les p’tit-e-s tannant-e-s du Québec! Les p’tits Massi-Long étaient tellement heureux de retourner à l’école... et Kimi d’avoir ses parents juste pour lui!

Bonne fin de vacances à tous les profs. Ce que vous faites est si important», a écrit la principale intéressée avec la magnifique photo de trois de ses enfants, Ricci, Billy et Mimi.

• À lire aussi: Ces célébrités qui se lavent, et celles qui ne se lavent pas



La photo est rapidement devenue virale et, au moment où nous mettions en ligne, ses abonnés souhaitaient par milliers une bonne et heureuse rentrée aux petits.

5. Sophie Cadieux et Mani Soleymanlou

Oscar, le fils de la vedette de Lâcher prise et du comédien qu'on a pu voir dans C'est comme ça que je t'aime, est entré en première année ce jeudi 26 août.



Psitt! Âgé de 6 ans, le petit a choisi un magnifique chandail de l'artiste montréalaise Pony pour le grand jour!



6. Izabelle Desjardins et David Desharnais

Instagram

On souhaite une bonne rentrée scolaire à Victor, le fils de l'ancienne VJ de MusiquePlus Izabelle Desjardins et du hockeyeur David Desharnais.

• À lire aussi: Debbie Lynch-White se fait insulter sur internet et répond de la meilleure manière qui soit

«Bonne rentrée scolaire, mon grand. La vraie école c’est wow déjà commencée!» a mentionné la fière maman.



7. Marie-Josée Gauvin

Instagram

La petite Joséphine rentrait aussi à l'école le 26 août. Malheureusement, la matinée s'est déroulée sous le signe de la tristesse pour les parents et leur fille.



«Et j'ai pleuré une fois qu'elle était rendue dans l'école. J'ai pleuré parce qu'elle, elle a beaucoup pleuré. C'est pas toujours jojo la rentrée. C'est ben stressant. Bonne rentrée tout le monde!» a écrit l'ancienne animatrice de radio dans la photo.

• À lire aussi: Britney partage deux photos très osées d’elle seins nus

Toutefois, en soirée, Marie-Josée a rassuré ses abonnés en publiant une autre photo sur laquelle Joséphine était cette fois tout sourire.

Instagram

8. Noémie Yelle





L'actrice, qui est la maman de Léo, Mila et Laurier, a photographié deux de ses trois enfants qui s'apprêtaient à rentrer en classe!

On souhaite une bonne rentrée à tous les enfants!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s