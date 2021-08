Susciter l'intérêt envers les sciences et les technologies: Square Enix veut davantage de filles en sciences

Partager







L’éditeur Square Enix Montréal offrira la chance à 30 jeunes femmes identifiées par le mouvement montréalais Les Filles & le code d’assister gratuitement à l’exposition L’INFINI du studio PHI – que l’on connaît comme promoteur de création de projets multidisciplinaires immersifs et comme incubateur de talents et d’idées d’avant-garde.

À travers son mouvement Les Filles & le code, Concertation Montréal fait le pari d’intéresser les filles et les femmes aux sciences. Avec l’exposition L’INFINI (en cours jusqu’au 7 novembre), celles-ci pourront rencontrer Coline Delbaere, productrice de l’expérience interactive, sur le parcours des femmes en technologies.

Kadidia Haïdara (Concertation Montréal- Mouvement Montréalais Les Filles & le Code)_ Julie Tremblay, Productrice, L’INFINI_Patrick Naud (Sqaure Enix)

Expérience virtuelle à bord de la Station spatiale internationale

L’exposition INFINI, c’est «la plus grande expérience multisensorielle et collective en réalité virtuelle au monde. Celle-ci permet de vivre une expérience hors du commun en participant au quotidien d’astronautes internationaux pendant leur mission spatiale à bord de la Station spatiale internationale», dit le communiqué.

Un rabais de 30% sera offert aux étudiants à l’achat d’un billet pour l’expérience immersive.

De son côté, Patrick Naud de Square Enix a annoncé en mars dernier «un soutien financier aux Scientifines et à Technovation Montréal, deux organismes québécois œuvrant à renforcer l’intérêt des filles âgées de 8 à 18 ans pour les sciences et la technologie. Il était important pour nous de continuer nos efforts afin d’intéresser les jeunes, et plus particulièrement les filles, aux sciences et aux technologies. Pour accroître la diversité, il est primordial pour nous d’exposer le plus de filles possible au potentiel d’un avenir en sciences et en technologies et potentiellement dans l’industrie du jeu vidéo».

Rappelons que l’éditeur Square Enix Montréal a créé des titres acclamés par la critique, comme Hitman Sniper, Hitman GO, LaraCroft GO et Deus Ex GO. Leurs jeux ont été téléchargés plus de 130 millions de fois dans 175 pays.