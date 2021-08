Un homme a reçu 5 doses de 3 vaccins différents contre la COVID-19 en 10 semaines

Partager







Un Brésilien très déterminé à ne pas être contaminé par le coronavirus responsable de la COVID a été intercepté alors qu’il essayait de recevoir une sixième dose.



Selon ce que rapporte le média brésilien Globo, un citoyen dont l’identité n’a pas été divulguée a réussi à obtenir cinq doses de trois vaccins différents en dix semaines.

• À lire aussi: Les lamas pourraient tous nous sauver de la COVID-19

Selon le carnet de vaccination numérique de l’homme en question, il a reçu une 1re dose de Pfizer le 12 mai, une 2e dose d’AstraZeneca le 5 juin, une 2e dose de CoronaVac le 17 juin, une 2e dose de Pfizer le 9 juillet, une 1re dose de CoronaVac le 21 juillet (oui, selon le carnet, il a reçu sa 2e dose avant sa 1re).

C’est finalement dans la semaine du 16 août dernier que le pot au rose a été découvert quand l’homme s’est rendu dans un poste de vaccination pour recevoir une 6e dose, probablement sa «1re» d’AstraZeneca, si on se fie à son historique de vaccination.



Les autorités de Santé publique de Rio de Janeiro ont enclenché une enquête pour faire la lumière sur la situation.

• À lire aussi: Un animateur de radio qui minimisait les effets de la COVID et riait du vaccin en meurt

Elles ont tout d’abord cru à une erreur dans le dossier informatique de l’homme.

«Ce cas est sous investigation afin de déterminer s’il s’agit d’un problème d’enregistrement des doses de l’homme dans le système, ou s’il s’agit d’une autre forme d’irrégularité», a déclaré par voie de communiqué le secrétaire à la Santé publique de Rio.

Cet incident survient alors que le Brésil est confronté à une pénurie de vaccins et que des millions de citoyens de ce pays n’ont toujours pas eu accès à une première dose.



Et il y a un gars qui en a eu presque six...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s