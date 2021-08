Voici où précommander le calendrier de l’avent Funko Pop! de The Office à temps pour Noël

Partager







Pourquoi ne pas compter les jours qu’il reste avant Noël avec un calendrier de l’avent Funko Pop! de la série culte de NBC The Office?

• À lire aussi: The Office: NBC prêt à donner le feu vert à un reboot

On sait que votre piscine n’est pas encore fermée, mais c’est déjà le moment de l’année où il faut commander les calendriers de l’avent pour être certain de les recevoir à l’avance.

Au moment d’écrire ces lignes, il reste seulement 17 fins de semaine avant Noël. Alors, aussi bien commencer votre magasinage pour les cadeaux des Fêtes à l’avance!

Courtoisie Amazon

Retrouvez vos personnages préférés sous la forme de Pocket Pop! Parmi ceux-ci, on retrouve Dwight, Jim, Pam et plus encore. En tout, 24 figurines sont incluses et pourront servir à décorer votre espace de vie avec une touche de nostalgie.

Courtoisie Amazon

Précommandez votre exemplaire dès maintenant pour seulement 54,21$. Sa sortie est prévue le 23 septembre.

On s’excuse de vous avoir fait penser à Noël aussi tôt dans l’année! Voici une photo magnifique pour nous faire pardonner:

Capture d'écran Netflix

