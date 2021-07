Partager







Si vous désirez ajouter une touche d’originalité à votre logis, les autocollants muraux offrent une foule de possibilités. Comme ils sont faciles à installer et peu coûteux, l’intérêt pour cette décoration intérieure se fait de plus en plus sentir!

Voici 10 autocollants muraux qui changeront l’ambiance et rafraîchiront l'aspect de vos pièces.

1. Des formes à placer soi-même

2. Les feuilles d’eucalyptus

3. Des fleurs colorées

4. Pour la cuisine

5. De douces fleurs

6. Des montagnes

7. Pour ajouter de la couleur à votre cuisine

8. Le design mandala

9. Pour un aspect boho-chic

10. Des cubes géométriques

