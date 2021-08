10 délicieuses bières québécoises sans alcool

Partager







Les bières sans alcool étant de plus en plus populaires, les microbrasseries suivent la tendance en nous offrant leurs propres versions... des bières goûteuses qui ont de quoi plaire à tous les amateurs de houblons.

Que vous soyez du genre IPA, blonde, rousse, sure ou blanche, pas de doute que vous trouverez un bon breuvage pour vous rafraîchir. Après tout, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’alcool qu’il ne doit pas y avoir de plaisir!

Voici 10 bières sans alcool dont le délicieux goût n’a rien à envier aux broues traditionnelles:

1. Sure Tropical – Bière Sans Alcool (BSA)

Une bière sure, mais pas trop, juste assez. Des arômes équilibrés de fruits tropicaux et une finale qui goûtent les céréales. Un collet de mousse qui fait des envieux et un style exotique dont on ne se lasse pas. Parmi leurs autres choix sans alcool: IPA douce, sure framboise et blonde Pilsner. Une belle gamme à découvrir!

2. La Découverte – BockAle

Une symbiose parfaite entre la fraîcheur mordante d’une bonne IPA et l’univers sans alcool... le meilleur des deux mondes! À noter que BockAle est aussi derrière plusieurs autres breuvages sans alcool, entre autres, la Aurora (née de la rencontre entre la bière et le kombucha) et la Berliner Sonne (inspirée des bières blanches traditionnelles berlinoises).

3. Placebo – La Barberie

VIA LA BARBERIE

Miam! Une sure aux framboises. Vous y retrouverez des arômes très nets de ces petits fruits saisonniers et une belle robe rose pastel.

4. Stout sans alcool – Brasserie Vrooden

Vous serez envoûtés par les délicieux arômes de café. En bouche, des saveurs maltées et de torréfaction qui plaisent à tout amateur de bières noires. Sans contredit un coup de cœur! À déguster avec un bon sandwich de viande fumée.

5. La Sagesse – Le trèfle Noir

La Sagesse est une bière sans alcool brassée avec beaucoup d’amour et de houblon, ce qui lui donne une douce saveur fruitée et florale typique des IPA que l’on aime tant. Une bière qui a du goût et du caractère.

6. Matinée Extra Light – Le Ras L’Bock

La Matinée Extra Light est une sans alcool qui offre tout le plaisir d’une bonne IPA aux arômes puissants... sans le lendemain de veille en cas d’excès. Une IPA sans compromis sur la richesse des saveurs. Le tout rendu possible grâce à une levure spécialement adaptée à ce type de bière.

7. Blanche – Sober Carpenter

Inspirée du style witbier belge, cette blanche exceptionnelle offre un équilibre parfait entre les notes d’orange, de coriandre et de blé. Sur le site internet de la brasserie montréalaise, vous retrouverez plein d’autres choix sans alcool... des bières si bonnes que vous n’aurez même pas l’impression de boire de la bière sans alcool!

8. Thé Infusion – Brasseurs du Monde

VIA BRASSEURS DU MONDE

La combinaison gagnante de bière et de thé. Ce dernier qui exhale une odeur si agréable, il est l’aromate principal de cette blanche aux thés fruités.

9. Bluffeuse – Brasserie Maltco

VIA BRASSERIE MALTCO

Ce somptueux liquide doré est une IPA sans alcool qui saura satisfaire les plus exigeants palais. Il est aussi possible de déguster la Bluffeuse à la microbrasserie Les Maltcommodes située sur la rue du Carrefour à Beauport.

10. Hors Sentier Blonde – Bière Boréale

Une blonde sans alcool et sans complexes. Cette Pale Ale rafraîchissante se veut florale et légère... elle se boit toute seule, mais évidemment en bonne compagnie!

