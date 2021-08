La pollution atmosphérique aggraverait les maladies mentales

Partager







Anxiété, dépression, démence : l’exposition à la pollution atmosphérique serait liée à une aggravation importante des maladies mentales, selon l’étude du genre la plus complète jamais réalisée.

«Les polluants atmosphériques sont connus pour avoir de puissantes propriétés inflammatoires et l’inflammation serait un facteur de troubles psychotiques et de troubles de l’humeur», ont indiqué les chercheurs dont les propos sont rapportés dans le quotidien The Guardian.

Pour mener leur recherche, publiée dans le British Journal of Psychiatry, ils ont suivi 13 000 patients à Londres depuis leur premier contact avec les services en santé mentale, et ce pendant sept ans.

En calculant le taux de pollution atmosphérique dans leur maison à l’aide d’instrument à haute résolution, ils sont arrivés à la conclusion que plus la pollution était élevée, plus le risque d’hospitalisation et la probabilité de recours à un suivi médical étaient élevés.

C’est la fréquence des admissions à l’hôpital ou des visites chez le médecin ou dans une clinique qui ont été utilisées pour mesurer la gravité de l’état des patients.

Les véhicules diesel pointés du doigt

Les scientifiques ont également précisé que ces résultats étaient susceptibles de s’appliquer à la plupart des villes des pays développés où il y a une circulation importante de véhicules au diesel. Ces derniers émettent du dioxyde d’azote (NO2), qui est pointé du doigt par les auteurs, tout comme les particules fines émises par la combustion de tous les combustibles fossiles.

Photo Agence QMI Les véhicules diesel sont de grands émetteurs de dioxyde d'azote.

Alors que les niveaux moyens de NO2 dans la zone d’étude variaient entre 18 et 96 microgrammes par mètre cube, les chercheurs ont constaté que les risques pour la santé mentale augmentaient lorsque la pollution atteignait plus de 15 microgrammes par mètres cubes.

La réduction de la pollution atmosphérique pourrait donc profiter à des millions de personnes atteintes de maladies mentale ou à risque de l’être partout dans le monde.

Un lien bien documenté

Ces résultats s’ajoutent aux recherches de plus en plus nombreuses soulignant les impacts cachés du réchauffement climatique sur la santé.

Plusieurs autres travaux récents ont montré qu’une augmentation de la pollution atmosphérique, même faible, est liée à des hausses significatives de dépression et d’anxiété.

Certaines études ont aussi établi un lien entre l’air pollué et le suicide, indiquant que de grandir dans des endroits où la pollution de l’air est importante augmente le risque de troubles mentaux.

En 2019, une étude mondiale avait finalement conclu que la pollution atmosphérique pouvait endommager tous les organes du corps.

- Avec les informations de The Guardian