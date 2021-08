Les tendances maquillage de l’automne hiver 2021-2022

Partager







Chaque saison, les défilés haute-couture de la mode et de la beauté donnent le ton pour les vêtements, mais aussi le maquillage qui fera fureur durant les mois à venir. Cet automne et cet hiver, on mise sur un maquillage plus classique en revenant aux valeurs sûres qui se portent avec une touche d’originalité... mais attention, pas d'extravagance exacerbée!

Voici un zoom sur les tendances maquillage de l'automne 2021 et de l’hiver 2022.

LES YEUX

La paupière bleue

Le bleu, c’est la couleur qui fait l’unanimité cette saison. De beaux bleus francs et intenses qui seront sur toutes les paupières des fashionistas! En fard, en eye-liner ou un peu estompé, c'est la teinte la plus osée cette saison. Pour éviter la surabondance, on l'associe à un rouge à lèvres nude.

L'oeil eye-liner

Cette saison, le noir se décline de plusieurs façons! Premièrement, l'under eye-liner qui a son petit côté artistique et un peu punk. Pour sa part, le smokey noir, intense ou plus léger, est toujours aussi tendance. Finalement, le trait d'eye-liner sixties, avec la virgule bien marquée, a encore la cote.

LE TEINT

Le teint naturel

Côté teint, on mise sur un nude parfait afin de donner l'illusion d'un teint 100% naturel. Le truc? Gommer les petites imperfections subtilement, comme les rougeurs, les petits boutons et les cernes. Il est possible de couvrir le tout avec un fond de teint uniforme. C’est terminé le contouring. Cette saison, le teint «nature» est un must!

LA BOUCHE

La bouche rouge

Indémodable, le rouge carmin donne automatiquement un style sophistiqué à un look un peu trop banal. Sexy, glamour et raffiné!

Le retour du gloss

Après plusieurs saisons de joues et de paupières brillantes, c'est au tour de la bouche de miroiter. Adieu les lèvres mates. On priorise maintenant la brillance.

Le rouge à lèvres brun

À porter comme dans les années 90. C’est-à-dire un rouge à lèvres brun avec un crayon contour de lèvres un peu plus foncé. Si votre sous-ton est froid, tournez-vous vers des bruns avec un reflet rouge brique. Si votre teint est plutôt chaud, optez pour un brun avec un sous-ton orangé ou doré.

SOURCILS

Sourcils définis

La tendance ne faiblit pas. Le sourcil est travaillé avec minutie pour accentuer sa présence et renforcer les traits du visage. Parfois poudrés, souvent structurés grâce à un gel et même dessinés finement, les sourcils sont à ne pas délaisser dans notre routine beauté.

