On adore Lili Reinhart pour ses talents d’actrice, son authenticité et aussi, il faut le dire, pour son sens impeccable du style!

La jeune femme a toujours des looks décontractés et tendance qu’on aimerait pouvoir copier.

Pour s’inspirer du style de Lili, il faut miser sur des morceaux classiques comme un jeans, un cardigan ou encore une robe longue fleurie.

Elle n’hésite jamais à puiser dans le look de Betty de Riverdale non plus! On trouvera alors des cardigans et des salopettes.

Tout est dans la simplicité, l’indémodable et les teintes pastel.

Voici 15 morceaux pour copier le style vestimentaire de Lili Reinhart:

1. Casquette gavroche en velours côtelé, 19$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Cardigan court côtelé de Twik, 50$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Robe maxi florale de Dex, en rabais à 49$ chez La Baie

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Salopette ample en denim éco de Twik, 59$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Hoodie court de The Drop, 49$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Bottine Gren, 125$ chez Aldo

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Jeans noir style boyfriend, 65$ chez American Eagle

Courtoisie

ACHETER ICI

8. Le manteau droit double boutonnage de Only, 89$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Col roulé noir en coton organique de Twik, 22$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Mom jeans à jambe droite, 75$ chez American Eagle

Courtoisie

ACHETER ICI

11. Col roulé en laine de Twik, 69$ chez Simons

ACHETER ICI

12. Veste en jeans oversized, 53$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

13. T-shirt corail, en rabais à 22$ chez Banana Republic

Courtoisie

ACHETER ICI

14. Manteau en feutre à motif pied-de-poule, 150$ chez RW&CO

Courtoisie

ACHETER ICI

15. Bandana rose, en rabais à 2.50$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

