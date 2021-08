Reese Witherspoon a pleuré de rage après un montage sexiste choquant

Partager







Enfilant les rôles iconiques au cours des années, Reese Witherspoon est devenue une des actrices les mieux aimées d’Hollywood.

Mais en plus d’apparaître et de briller au grand écran, la comédienne est aussi une grosse joueuse derrière la caméra depuis qu’elle a fondé la compagnie de production Hello Sunshine en 2016.

Comme la majeure partie des femmes dans l'industrie du spectacle, Witherspoon affirme avoir fait face à beaucoup de sexisme. Lors d’une récente apparition au balado We Are Supported By, la femme de 45 ans a relaté un incident qui l’a particulièrement blessée.

L’histoire remonte à 2015, quand la revue Time présentait un dossier à propos des actrices qui étaient devenues femmes d’affaires.

«J’avais commencé une compagnie de vêtements. Gwyneth avait lancé Goop. Blake Lively avait une entreprise, Jessica Alba avait une entreprise, et ils ont décidé de faire une «caricature» de nous tous», a affirmé Witherspoon.

«Nous portions des robes de bal, Jessica tenait un fer à repasser, et moi je passais l’aspirateur. C’était tellement insultant que je me suis mise à pleurer.»

L’actrice a affirmé que la revue s'était excusée, mais c’était trop peu trop tard.

«Je ne parle même pas d’il y a dix ans. Je parle de 2015, quand nous avons décidé d’être des entrepreneurs, de prendre un risque, d’investir notre argent, notre temps, notre réputation, et d’essayer de faire quelque chose que George Clooney a fait, que Robert De Niro a fait. Et nous avons été tourné à la dérision. Ça envoyait le message aux petites filles que si vous excellez déjà dans un domaine, vous ne pouvez pas avoir du succès dans un autre.»

C’est d’ailleurs une des raisons qui aurait motivé la star de Legally Blonde à fonder sa propre maison de prod. «Personne ne nous encourage à être des réalisatrices ou des auteures, parce que nous n’avions pas de modèles.»

Avec Hello Sunshine, Reese Witherspoon a produit des succès monstres tels les films Wild et Gone Girl ainsi que les séries Big Little Lies et Little Fires Everywhere.

